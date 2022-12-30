前助手追薪10萬勝訴 潘焯鴻指官「水平好低」

官裁潘非誠實證人

申索人為潘麒智，被告為「諾翹生物化學有限公司」，昨由公司董事潘焯鴻代表出席。暫委審裁官吳芷玲表示，案件雙方就大量事實爭議，經仔細考慮，裁定潘焯鴻及另一公司員工非誠實可靠證人，申索人證辭可信。

審裁官分析稱，被告公司指控申索人經常缺勤不可信，惟通訊軟件對話中從不見潘焯鴻投訴申索人缺勤，反而在提及借錢事宜的對話中，潘表示「想過埋你私人筆錢及出糧」，申索人要求「準時還錢」，潘回覆「一定準時」。審裁官批評面對如此簡單直接的對話，潘仍狡辯並非無支薪。

審訊中潘焯鴻強調公司每日有足夠現金，有提款紀錄，惟拒絕提供單據，審裁官認為公司資金狀况混亂，但仍想描繪財政穩健畫面，向法庭給予不可信的解釋，法庭不接納被告公司的說法。

事主着準時還錢 潘覆「一定」

潘焯鴻另指申索人是自由工作者，審裁官同樣不接納此說，稱通訊軟件對話顯示申索人曾向被告請假，亦協助處理搬公司、找租舖，認為對話顯示申索人不似自由工作者，而兩人關係一直良好密切，直至去年7月潘認為申索人在外誹謗他欠債，兩人才終止工作關係。法庭最終裁定申索人勝訴。

【案件編號：LBTC3098/21】