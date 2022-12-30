五一遊行犯聚上訴終院 官指無合理辯解拒批

曾健成：待商續上訴否

7名上訴人為郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、李卓人及梁國雄。上訴方要求法庭釐清多項法律議題，例如「受禁群組聚集」的正確詮釋為何、參加和平示威是否構成合理辯解、限聚令是否與《基本法》和《香港人權法案條例》下的集會和言論自由相容，以及本案定罪和判刑是否符合「相稱性測試」等。

官：實况是否「受禁群聚」

非可爭辯法律議題

法官在判辭表示，《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》旨在防止新冠病毒傳播，條文已列明「受禁群組聚集」定義，有否出現群組聚集要考慮證據顯示的整體情况，視乎事實裁斷，這不是可爭辯的法律議題。

至於行使示威的憲法權利可否構成合理辯解，法官認為屬法律議題，但就本案而言，上訴人有否合理辯解是事實裁斷的問題。而考慮本案情况，法官裁定上訴人參與集會沒合理辯解，毋須交終院定奪。至於集會和言論自由，法官認為涉重大而廣泛重要性的法律觀點，但不認同原審裁決錯誤。總括而言，法官認為本案定罪和判刑相稱，拒批上訴。

陳寶瑩談限聚令撤

「一鎖鏈無了，有其他」

現時限聚令已取消，曾健成在庭外稱，國安法條文較嚴苛，會看清楚才決定會否組織遊行。社民連主席陳寶瑩表示，隨着防疫政策放寬，「其中一條鎖鏈無了，但有其他鏈喺我哋身上」，會謹慎考慮舉辦集會的法律風險。

【案件編號：HCMA187/21】