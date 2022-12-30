煽白票罪裁合憲 蘇浚鋒緩刑 官：影響投票權被選舉權

官：條文僅針對選舉期

辯方早前爭議，投白票是合法且和平理性地表達意見，控罪針對特定政見，有違法律面前人人平等原則。控方則指，巿民是否投票或投白票是個人意願，惟煽惑他人的行為是破壞選舉。

暫委裁判官戴昭琦昨就爭議事項裁定，指條例能否通過「相稱性測試」，要考慮是否有合法目的、條例限制是否合理等，而煽惑他人投白票或無效票，不能促進民主選舉，形容此舉是以集體力量、有組織地影響市民行使投票權及參選人的被選舉權，令選舉資源錯配並造成壓力。

戴官又指，本案條文僅針對選舉期，同意控方所指，條文並非無限全面禁止大眾投白票或無效票的言論，且並非針對單一政治團體或政治主張；重申投白票或無效票，不論投票者思想如何，均是行使公民權利，「煽惑」才是條文打擊對象，裁定條例合憲。

蘇認罪 官信背景良好

被告蘇浚鋒（現年23歲）隨即表示認罪。辯方求情稱，被告為品學兼優的皇仁書院舊生，曾任中文辯論隊隊長，畢業後追隨理想入讀中大政政系，副修新聞與傳播學系，成績優異，更獲院長嘉許名單；被告獲學生事務處前處長及前僱主撰信求情，力證他為人聰明、有責任感，熱心服務弱勢社群，現於環保團體工作。辯方續稱，被告因一時愚蠢、不熟悉法律犯案，抱真誠態度討論法律而提出爭議，而同類案件均判緩刑，冀寬容處理。

戴官稱，考慮案情、辯方求情等，接納被告背景良好，重犯可能低，以監禁3個月為量刑起點，認罪扣減至2個月，緩刑18個月。

案情指稱，許智峯fb專頁有關「如水計劃」的帖文，煽惑公眾在2021年立法會選舉投白票，被告同年10月30日轉發帖文，並設定為可供公眾瀏覽，同年12月被捕，警誡下承認是帳戶持有人。

【案件編號：WKCC 2641/22】