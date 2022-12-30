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港聞
2022年12月30日星期五
港聞二
反修例檢控組增調首長級2變5人 律政司「案件呈述」上訴 去年6宗全涉暴動案
議員批人工島估價「粗疏」 團體指強推漠視民意
憂北都同時發展增造價 G19促排優次
國安法釋法草案 交人大常委會審
人均廢物量去年重返高峰 環署：疫緩經濟活動增 環團：減廢政策失效
調查選舉處兩泄資料 私隱署指人為錯誤
黃麖被困欄杆 掙扎受傷消防救出
煽白票罪裁合憲 蘇浚鋒緩刑 官：影響投票權被選舉權
五一遊行犯聚上訴終院 官指無合理辯解拒批
通宵巴剷電車站撼柱11傷 改路巴撞橋底
男子8次與女童性交判感化 律政司覆核刑期不果
前助手追薪10萬勝訴 潘焯鴻指官「水平好低」
疑犯爬牆上落22層墮樓 逃捕7樓天台失足 疑吸毒影響
反修例涉警投訴多兩宗證屬實 訓喻處理
立場方：警檢走儀器文件 圖阻營運
司機拒抄牌擺脫5警 強行開車離去
月內兩宗港貨船撞內地船 5死6失蹤
完善選舉一年 財委批1775億元項目
大灣區GBA新聞：青年創業缺錢 七成資金不足10萬 廣州「四大品牌」分類培訓助創業
灣區手記：希望在明天 ／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】「人才窗口」未有工 駁去文員求職網 勞福局：窗口之後有較高職位
【Emily】黃錦星緬公屋歲月 曬當年潮人Look
【Emily】創新建築融藝術 金鐘會展站獲5獎
【Emily】星洲情人節公布財案 早香港一周
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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