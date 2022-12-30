灣區手記：希望在明天 ／文：尚東美

二十大結束時看看月曆，驚覺2022年只剩兩個半月，本以為也很快過去，卻遇上3年來廣州乃至全國極嚴重的一次疫情大擴散。隨着周邊一個又一個地區封控，一切就像從快進按下暫停，無論是生活抑或工作的節奏都硬生生煞了車。正當身邊朋友莫不感慨究竟何時是個頭，誰又料到2022年最後一個月，暫停掣換了的豈止是快進掣，簡直就是火箭發射掣，一下子什麼封什麼控都消失無蹤，出入再不用拿出手機「曬碼」，是一個時代過去，還是3年大夢覺醒？

雖然隨着防疫封控的退場，一時間社區大規模感染更甚，內地市民也從囤物資改為囤快測包囤藥，但顯然社會生機將逐漸在大家適應後恢復，通關也愈來愈看得見曙光。執筆之時尚未有明確通關消息，但無論是1月、2月還是之後才通，反正希望在明天嘛。

文：尚東美