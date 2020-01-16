大灣區GBA新聞：青年創業缺錢 七成資金不足10萬 廣州「四大品牌」分類培訓助創業

問卷調查於今年7月開始做，選取符合國務院《中長期青年發展規劃（2016-2025年）》中14至35歲青年定義的創業青年，收回8520份有效問卷。從年齡看，19至23歲的創業者佔比最多，有51.1%；職業背景方面，51.3%創業者是在校大學生；從學歷看，大專及以上的創業者佔比高達90%。「找不到理想的工作」、「因為家庭朋友支持或有類似創業經歷」是創業兩大動機，佔比各約三成。

75%靠積蓄 九成至少大專學歷

報告亦顯示，青年的創業啟動資金普遍較少，69%的啟動資金不足10萬元，能拿出10萬至20萬元以下的只有14%（圖1）；金額多寡則與選擇行業有關，農、林、牧、漁等行業門檻不高，創業初期所需資金較少，啟動資金低於10萬元的創業者中，即有37.5%是從事相關行業。

錢從何來是有意創業者最關心的問題，調查顯示，75%受訪者是用個人或家庭積蓄創業，另有14.4%會向親友借貸，懂得藉助創投公司或透過其他渠道獲取資金的則有10.6%，反映青年創業的啟動資金來源較單一（圖2）。從形式看，逾九成人選擇個人獨資和合伙形式創業，更小眾的家庭創業有9%。

多傳統行業難吸資 最盼稅收優惠

對青年來說，創業最大困難依舊是資金問題，認同者比例達46%（圖3）；報告認為這與大多數受訪創業者是大學生或應屆畢業生有關，他們資金積累微薄，而且大部分青年創業的都是傳統行業，不受風險資本青睞，難以吸引投資，令融資困難較大。另一邊廂，35.8%受訪者覺得稅收優惠政策幫助最大，有28.9%則希望政府簡化行政審批流程，以助企業提高效率、降低各類成本（圖4），可見青年創業者訴求仍離不開資金。

調查團隊亦實地考察5個城市的創業氛圍，認為其中廣州利用「創新工坊、青創營、青創班、領航班」4個培訓品牌，因應不同人分類培訓，是協助青年創業的最大特點，又稱廣州2013年起每年舉辦青創杯大賽，不斷豐富為參賽青年提供的政策與資源支持，幫助該市遴選創業人才，累計徵集近1.8萬個創業項目。

倡國家級平台 助港青創業不限灣區

報告亦提到，隨着大灣區進一步發展，港澳青年赴粵創業的意願明顯增強，雖然現時有服務於灣區創業青年的公共服務平台，但除大灣區外，其他城市也存在很多創業機會，因此建議搭建國家級港澳台青年創業公共服務平台，讓港澳台青年可在內地更多地區創業。

明報記者