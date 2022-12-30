人均廢物量去年重返高峰 環署：疫緩經濟活動增 環團：減廢政策失效

環團料防疫鬆綁 垃圾量更失控

綠惜地球認為數據顯示政府減廢政策失效，又指2021年疫情未過，廢物量已大爆發，回到歷史高位，隨着防疫措施完全鬆綁，可預見日後各項經濟活動恢復時，垃圾量將更失控，促政府務必於明年落實都市固體廢物徵費，達至源頭減廢。環保署則強調，該署推行的各項回收措施帶動下，都市固體廢物回收率由2020年的28%升至2021年的31%。

環保署昨發表的報告顯示，去年棄置於堆填區的都市固體廢物量為415萬公噸，廚餘佔整體廢物量比例最高，達30%；其次是廢塑膠，佔21%；廢紙排第三，佔20%。棄置量方面，2021年每日棄置在堆填區的塑膠、金屬、廚餘及玻璃等，均較2020年上升，當中只有廢紙量下跌。

去年每日人均廢物棄置量為1.53公斤，回升至2018年的高峰水平，亦是自1991年有紀錄以來最高，當中家居及工商業廢物的人均棄置量分別為0.94公斤及0.59公斤，按年升3.3%及11.3%。

綠惜地球：回收不能單靠綠在區區

報告顯示，整體都市固體廢物回收率為31%，按年升3個百分點，當中家居廢物回收率升1個百分點至20%；工商業廢物回收率為43%，按年增3個百分點。各種回收物料中，以廢紙回收率最高，約為42.5%；廢塑膠回收率只有約10.9%，廚餘的回收率不足一成。

環保署稱，進口塑膠回收物料的經濟體近年更嚴格執行進口管制政策，本地回收業已逐步轉變營運模式應對，政府亦實施不同的新措施推動回收，包括「塑膠回收服務先導計劃」。

綠惜地球指2021年家居廢物回收率仍處低位，又指政府近年積極推廣「綠在區區」，惟最終回收成效未如理想，證明僅依靠綠在區區成效有限。綠色和平表示，人均棄置廢物量回到歷史高位，意味政府於2013年公布減廢藍圖訂下2022年的人均棄置廢物量減至0.8公斤的目標無法達成。綠色和平又指本港三大都市固體廢物中，僅廢紙棄置量下跌，廚餘及塑膠上升，反映政府花大量公帑推動回收無助大幅減廢。