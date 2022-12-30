憂北都同時發展增造價 G19促排優次

G19城市發展及環境醫衛小組5名成員接受傳媒訪問，關注《施政報告》提出多項大型基建，包括中部水域人工島、北部都會區及三鐵三路等，憂同時發展或增建造成本，建造業人手亦未必足以應付需求。本身為建測規園界的謝偉銓表示，G19支持政府開發更多土地，但擔心大型基建同時上馬會「搶高造價」，期望政府從整體規劃，例如交代每年所有基建的總工程成本，評估是否需要決定發展優先次序。被問到各基建的優次，謝偉銓表示政府未公布詳細工程資料，難以為當局決定。

當局公布中部水域人工島分為3個人工島，最新造價估算達5800億元，謝認為如果當局規劃按序分開填海，便應向立法會分開申請撥款。他亦促請政府交代為何修改人工島鐵路走線不經屯門西，改以洪水橋為起點，惟未有明言是否支持。

G19關注人才流失影響各大型基建發展，支持輸入海外勞工緩解燃眉之急。選委會界別議員周文港指出，現時安老及建造業大量員工屬中老年人，認為出現結構問題，需要透過輸入外勞協助解決。同屬選委會界別的洪雯認為，輸入外勞與吸引本地人入行並無衝突，兩者可並行，建議改善建造業資歷架構，鼓勵年輕人入行。