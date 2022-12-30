議員批人工島估價「粗疏」 團體指強推漠視民意

會上多名議員關注中部水域人工島與「北部都會區」同步發展，將對政府財政構成一定壓力。新民黨主席葉劉淑儀更批評，政府目前未有將通脹及人手不足等項目納入造價成本之內，認為局方造價估算「粗疏」。她批評，政府花費大量金錢提供300公頃用地，質疑政府難以重奪土地主導權。

甯漢豪：仍有空間與北都同步進行

發展局長甯漢豪回應稱，根據現階段人工島的造價估算，再加上一般基建工程預測估算，合計所需現金流大約相當於本港經濟總值4%，相較1990年代「黃金基建」年代高峰期達6%，認為仍有空間同步進行「北部都會區」的工程，重點為做好分階段的現金流融資協議。

至於造價方面，甯漢豪表示填海成本與新界收地賠償成本相若，而現時中環核心商業區租金水平仍是區內數一數二高，認為需要有更多土地儲備，及提供宜居地方以吸引人才。

此外，有關注團體到立法會外請願，「守護大嶼聯盟」召集人謝世傑表示，政府最初提出「明日大嶼」人工島計劃目的應付人口增長及商業用地需求，但統計處於2020年調整人口推算，預計本港人口將由2041年811萬的高峰，回落至2069年735萬，可見人口會持續下降。謝認為局方高估有關人口估算，認為人工島定位已由應付人口增長改為目前的土地儲備，質疑當局「搬龍門」。

謝又補充，最近啟德商業用地多次流標，認為市場對商業用地需求減少，直斥政府「理由站不住腳」。

環團綠色和平回應稱，若未來各項大型基建及近岸填海工程展開，或需進口海砂或河砂補充，屆時造價恐大幅上升，有超支風險。綠色和平續稱，根據初步生態調查結果，人工島附近仍具生態價值，但當局未就生態調查結果及改動方案諮詢環諮會的情况下，仍然繼續強推工程，憂當局未完全掌握環境生態基線資料及其影響下，錯判或嚴重低估工程對環境的破壞。