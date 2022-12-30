反修例檢控組增調首長級2變5人 律政司「案件呈述」上訴 去年6宗全涉暴動案

楊美琪在報告序言部分指出，檢控人員的工作非關「勝敗」，所有檢控決定都按證據和公眾利益考量而作出，當中不涉個人意見和政治立場。報告提出檢控目的並非要令被告入罪，雖然檢控人員得到調查人員和執法機關協助，但他們只為公義服務。她提到近年面臨無可避免的挑戰，處理案件性質甚具爭議，導致檢控人員受偏頗批評，她稱這些說法無視某些案件中支持檢控決定的實際情况，且對法院判決視而不見，有損公義彰顯。

報告交代刑事檢控科不同組別工作，其中8頁的「特別職務」部分，講述於前年4月成立、專責處理反修例案的特別職務組。報告稱，由2019年社會事件引起的案件甚多，故有5名首長級人員、3名高級檢控官和9名檢控官被調派該組，應付歷來罕見的案件量。翻查上一份報告，該組成立之初，只有兩名首長級人員領導兩名高級檢控官和8名檢控官。

報告列出特別職務組負責的案件，包括終院裁決暴動及非法集結罪定義的「赴湯杜火案」、終院裁定「管有適合作非法用途的工具」罪不涵蓋索帶一案，以及前支聯會主席李卓人等人的2020年六四集會案。資料顯示，掌管特別職務組的副刑事檢控專員周天行除處理反修例案，亦在「35+初選案」和「黎智英案」擔任主控，惟報告沒有涵蓋相關的《港區國安法》案件。

充公1.5億元 包括助被捕者眾籌

報告提到，負責充公非法資金的「犯罪得益組」亦於2021年取得39項沒收令，約有1.48億元犯罪得益被頒令沒收。該組負責Telegram頻道「開掛之達人」管理員一案，涉案被告曾以協助被捕者名義發起眾籌，後遭法庭發出沒收令，沒收眾籌所得的50萬元。

不少反修例案被告裁定無罪釋放，律政司可以案件呈述（case stated）方式提出上訴。根據報告，刑事檢控科在2020年未曾向上訴庭提交案件呈述上訴，惟2021年提交的上訴案則增至6宗。本報比對報告資料與傳媒剪報，發現6案均是反修例相關的暴動案，包括社工陳虹秀的8．31暴動案。根據《區域法院條例》第84條，律政司長可以針對無罪裁決向上訴庭提出上訴。上訴庭可以駁回上訴、推翻無罪裁決並發還區院法官重審，或直接判被告有罪。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676