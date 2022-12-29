拒「佔旺女村長」上訴 判辭：3罪無關有否用武器

畢慧芬稱患腦疾 4年3月刑期重

上訴庭：原審已減刑「無投訴理由」

畢慧芬被裁定暴動、襲擊致造成身體傷害及非法禁錮3罪成立。她去年11月被法官潘敏琦駁回上訴許可，今年12月申請更新上訴許可，被法官彭偉昌、潘敏琦和彭寶琴駁回申請。

畢慧芬無律師代表，提出的定罪上訴理據包括她獨自前往機場，沒有計劃用武器和發起破壞行動；刑期上訴理據包括她腦部發展不正常，無計劃煽動他人到機場。她提及，曾有辯方律師要求她不認罪，又拒絕她在原審自辯。

上訴庭3名法官在判辭表示，正如律政司書面陳辭所指，本案3項罪名與畢慧芬有否使用武器、破壞物品和預謀組織計劃等無關。刑期上訴方面，上訴庭指原審法官已因應畢慧芬的病情酌情下調刑期，她「沒有投訴的理由」。上訴庭又指，假設涉事律師曾力勸畢慧芬不要認罪，最終仍是她的個人決定，「與人無尤」。總括而言，上訴庭認為本案上訴理由並非合理可辯，須維持原審定罪和判刑。

【案件編號：CACC 11/21】

（反修例風暴）