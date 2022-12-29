控方邀蒐證警讀立場特刊 「守住真相是最低限度的抵抗」

警稱「特別任務」 檢逾300證物

控方傳召去年12月29日到立場新聞辦公室蒐證的其中4名警員。各警員駐守警方國安處，因有「特別任務」，當日凌晨3時起當值，約6時半抵達位於觀塘的辦公室。偵緝警員劉兆榮供稱，抵達後約10分鐘，一名立場男職員到場稱要上班，警方隨即向他表明身分及出示手令，職員便開門供警方入內。

警方將辦公室分成A至F六個區域，偵緝警員陳龍杰、張柏豪、李百謙、劉兆榮分別負責在A、B、D及F區蒐證，並繪畫各區域的草圖。

警方檢取證物包括鍾沛權、林紹桐及另外數名立場員工的公司卡片，一本由立場新聞出版的特刊《立誌》。控方邀請警員陳龍杰讀出刊物序章〈企硬立場 守住真相〉，文中寫道：「如果惡法、謊言與恐懼已是無法避免的噩夢，那擁抱記憶、守住真相，必然是我們最低限度能作出的抵抗。」

指刊物統計被捕人數 設計涉「721 831」字眼

控方續描述刊物內統計因反修例運動被捕的人數、刊印立場美術部的設計，包括印出「721、831」字眼的作品，另有版面列出立場員工取得的新聞獎項。警方亦檢取電腦、手機、硬盤、錄音機、與「主場新聞」相關的銀行文件等，並取下牆上掛起的立場母公司商業登記證及保險通知。警方檢取所有證物後，已被捕的林紹桐在律師陪同下簽署確認。審訊今續。

【案件編號：DCCC 265/22】

（立場新聞案）