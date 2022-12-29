亂過路審91日 辯方大狀律師再申訟費 上訴庭再轟晒時間

兩名申請人為原審辯方大律師梁耀祥及律師侯振輝，答辯人為香港政府。上訴庭今年9月裁定兩人勝訴之餘，沒有就上訴涉及的訟費頒發命令。兩人事後申請更改訟費令，要求港府承擔兩人在上訴階段的訟費。

上訴庭昨日表示，兩人雖被裁定勝訴，但抗辯方式「完全不能接受」，不利於司法公義，並批評兩人和何官在互不尊重和抱持敵意下爭執，屬於浪費時間，兩人亦曾向何官說出無禮和侮辱言詞，並長時間盤問控方證人。上訴庭強調，即使兩人獲判勝訴，不應視作法庭認同兩人在該官司的手法；相反，法庭已指示本案轉介大律師公會和律師會跟進，考慮會否採取紀律行動。

須向政府付上訴階段訟費

上訴庭又指，兩人在更改訟費令的書面陳辭中，嘗試再次合理化自己的作為，等同重新爭論上訴，法庭絕不允許此事發生。上訴庭表明，由於兩人浪費法庭時間，即使法庭以何官對辯方有偏見為由裁定上訴得直，兩人亦不會獲批上訴的訟費。上訴庭最終拒絕兩人更改訟費令的申請，要求兩人向政府支付是次申請的訟費。

【案件編號：HCMA 309/20】