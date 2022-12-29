涉偷拍裙底 警：見幾靚女「貪玩手多」 事主稱聞頻密「咔嚓」聲 被告：欲拍全身照

報稱警員的被告區文浩（47歲）已停職。根據承認事實，被告將手機密碼給予警方，警方在手機檢取事主X的照片，辯方不爭議被告身分。控方昨日舉證完畢後，裁判官曾宗堯裁定表證成立，被告選擇不作供及不傳召辯方證人，案件今天繼續結案陳辭。

認垂低手機拍攝 「無咁顯眼」

控方昨天讀出X的供辭，X育有一名兩歲女兒，今年2月9日下午約7時，X穿灰色連身裙、戴鴨舌帽，與男友到新港城中心4期3樓Market Place by Jasons。X推着購物車在凍櫃選購飲品時，聽見疑似快門、頻密的「咔嚓」聲，她發現穿羽絨外套、戴口罩的被告右手緊貼大腿、拿手機朝往她。X懷疑被告偷拍，遂問「你影緊咩？」對方答「無呀」，X再追問，被告隨即跑出超市，X的男友尾隨追上。X的男友供辭稱，見被告遭質問時縮後拿手機的手，並一言不發逃去，他在途人協助下截停被告。

刪相稱無意保留 「唔想再睇」

庭上播放錄影會面，被告透露他駐守中央交通違例檢控組，當天由灣仔警察總部前往案發超市買食物，「見佢（事主）幾靚女」、「一時貪玩」和「手多」，拍攝相距一米內的X；X發現後「有啲嬲」，他不知如何應對，亦知道未經同意拍照是不恰當及不禮貌，故沿扶手電梯跑落2樓。

被告向警方示範垂低手機至腰間及用後置鏡頭拍攝，稱這樣「無咁顯眼」；又解釋自己「尋求刺激」而拍照，從沒想過保留照片，所以立即刪除部分照片。會面期間，被告一度說「阿sir，可唔可以反轉佢（涉案照片）？唔想再睇」。

【案件編號：STCC 1374/22】