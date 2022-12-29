涉偷拍裙底 警：見幾靚女「貪玩手多」 事主稱聞頻密「咔嚓」聲 被告：欲拍全身照

【明報專訊】一名已婚休班警被指在馬鞍山新港城中心的超市，偷拍22歲女美容師的裙底，照片涉及臀部和大腿。男警否認「非法拍攝或觀察私密部位」罪，以及「作出有違公德的行為」的交替控罪，案件昨天於沙田裁判法院開審。庭上播出錄影會面，當中被告承認垂低手機拍攝，認為這動作「無咁顯眼」，並稱「覺得（事主）著條裙著得都幾靚」和「貪玩」，欲拍攝X的全身照。
報稱警員的被告區文浩（47歲）已停職。根據承認事實，被告將手機密碼給予警方，警方在手機檢取事主X的照片，辯方不爭議被告身分。控方昨日舉證完畢後，裁判官曾宗堯裁定表證成立，被告選擇不作供及不傳召辯方證人，案件今天繼續結案陳辭。
認垂低手機拍攝 「無咁顯眼」
控方昨天讀出X的供辭，X育有一名兩歲女兒，今年2月9日下午約7時，X穿灰色連身裙、戴鴨舌帽，與男友到新港城中心4期3樓Market Place by Jasons。X推着購物車在凍櫃選購飲品時，聽見疑似快門、頻密的「咔嚓」聲，她發現穿羽絨外套、戴口罩的被告右手緊貼大腿、拿手機朝往她。X懷疑被告偷拍，遂問「你影緊咩？」對方答「無呀」，X再追問，被告隨即跑出超市，X的男友尾隨追上。X的男友供辭稱，見被告遭質問時縮後拿手機的手，並一言不發逃去，他在途人協助下截停被告。
刪相稱無意保留 「唔想再睇」
庭上播放錄影會面，被告透露他駐守中央交通違例檢控組，當天由灣仔警察總部前往案發超市買食物，「見佢（事主）幾靚女」、「一時貪玩」和「手多」，拍攝相距一米內的X；X發現後「有啲嬲」，他不知如何應對，亦知道未經同意拍照是不恰當及不禮貌，故沿扶手電梯跑落2樓。
被告向警方示範垂低手機至腰間及用後置鏡頭拍攝，稱這樣「無咁顯眼」；又解釋自己「尋求刺激」而拍照，從沒想過保留照片，所以立即刪除部分照片。會面期間，被告一度說「阿sir，可唔可以反轉佢（涉案照片）？唔想再睇」。
【案件編號：STCC 1374/22】
相關字詞﹕沙田裁判法院 作出具煽動意圖的作為罪 非法拍攝私密部位罪 偷拍裙底 休班警員