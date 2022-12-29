團結基金倡醫療藍圖納精神治療

團結香港基金本月發表一份有關本港精神健康的醫療政策研究報告，提及疫情下市民的精神健康問題加劇，但公營醫院的精神料醫生及臨牀心理學家持續短缺，導致精神科門診新症輪候時間長達14至63周。

分層護理 家庭醫生先把關

基金會又表示，在精神專科門診病人中，有75%患上抑鬱症及焦慮症等一般精神病，他們的病情都較穩定，認為可在基層醫療層面獲得適時治療，故建議當局考慮發展「分層護理心理治療服務」，可分為四層：（1）為自助治療及積極監察，由所有精神健康專業人員，如普通科或家庭醫學醫生提供相關服務；（2）由心理健康主任或職業治療師提供的低強度治療；（3）由輔導員及已受訓的社工提供高強度治療；（4）由精神科醫生或臨牀心理學家提供專科精神健康服務。此架構可顧及不同程度的精神病患者，讓他們獲得適當治療。

團結香港基金助理研究總監醫療及社會發展研究主管田詩蓓舉例說，大部分市民會因感冒等症狀找家庭醫生診症，醫生或可同時察覺患者有精神病徵，可提供基本治療，以及轉介至低強度或高強度治療，紓緩公院壓力。她亦表示，現時政府正推行「一人一家庭醫生」理念，並形容「家庭醫生係基層醫療層面解決精神健康問題上，可以發揮好大作用」。