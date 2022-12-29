免試認可醫學院新增25間 未達目標

立法會去年通過《2021年醫生註冊（修訂）條例》，容許指定院校畢業的非本地培訓醫生來港工作5年後免試註冊，醫衛局昨透過新聞稿公布第三批海外認可醫學資格名單，其中兩間來自內地，為武漢大學6年制醫學學士及上海交通大學5年制上海—渥太華聯合醫學學士課程，連同上次公布的復旦大學，政府至今承認3間內地院校頒授的醫學資格。

新增兩內地校 首納印紐

印度和新西蘭首度有院校獲納入，另有15間院校來自美國、5間來自英國，其餘一個為新加坡與英國院校合辦課程。今批名單將於明日刊憲生效，並於下月11日提交立法會「先訂立後審議」。醫衛局表示，特別註冊委員會將繼續推進其他符合條件課程的評審工作，以制定下一批認可名單。

政府早前預料整個名單將涵蓋約100間院校，目標今年內完成，惟連同早前公布的50個認可醫學資格，至今僅承認75間院校的醫學資格。本報昨向醫衛局查詢未能如期公布全數院校原因，局方口頭回覆稱進度受特別註冊委員會審批過程影響，並以書面覆述新聞稿內容。

林哲玄稱，特別註冊制度至今只吸引部分已在港工作、原本為有限度註冊的醫生更改註冊途徑，未能真正「加人頭」，而有關制度目標為吸引香港學生在指定海外院校升學後返港工作，故實際成效需多年後才見到。他稱應盡快公布餘下名單，更早讓準醫科生選擇。