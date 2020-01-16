鼠患黑點兩月捕700隻 謝展寰：掌握有效方法

謝展寰稱大成街街市是食環署試驗不同滅鼠方法的地方，上半年用老鼠籠一個月平均捉4.5隻老鼠；年中增加深宵放置老鼠籠及鼠餌，捕獲老鼠數目倍增；由10月起再試用酒精捕鼠器，捕獲數目再倍增，截至上周，酒精捕鼠器共捉到84隻老鼠。

鼠籠酒精器老鼠膠逐樣試

3周「黐」近400隻最快

謝展寰說，由於當局認為捕捉老鼠的速度「唔夠快」，故在11月底試用老鼠膠捕鼠，3周內捕獲385隻，截至上周老鼠膠共獲482隻老鼠。連同放餌毒死的數目，10月至今大成街街市捕獲約700隻老鼠。他指現時每周捕獲老鼠數目開始下降，反映開始掌握如何更有效滅鼠，鼠患漸受控。至於滅鼠成本，謝展寰稱沒有相關資料，但認為採用的滅鼠方法「其實都唔係啲好貴嘅方法」，料成本增幅很小。

街市商販異口同聲認為鼠患有改善，雞檔店員羅先生稱三四個月前鼠患仍嚴重，「（老鼠膠）唔使3分鐘就中」，現在放置逾一周都沒收穫。市民曾女士稱街市衛生改善，每天早上都會看到食環人員用老鼠膠「黐好多隻」，被問用老鼠膠會否不人道，她說「冇辦法，你用老鼠籠佢又唔上當，黐就最好㗎喇」。

另外，食環署副署長（環境衛生）姚繼卓指出，署方7至11月在全港共捕獲2.3萬隻活鼠，較去年同期升50%，當中政府街市佔7600隻，未來會持續加強清理街道垃圾雜物，宣傳鼠患管理守則。