「搶人才平台」上線 設問答配對入境計劃

昨日推出的線上平台設問答工具，讓有意申請者檢視自己是否符合申請資格，並了解各項入境計劃詳情。平台能連接到入境事務處電子簽證平台，可線上遞交申請、付費及領取簽證。亦提供生活指南、遊樂資訊等。陳國基稱香港在復常之路穩步前進，認為現在是主動出擊、競逐人才的黃金時機，有「十足信心」能在未來3年，每年輸入至少35,000名預計逗留最少12個月的人才，達到「搶人才」指標。

陳國基信3年達「搶人」目標

孫玉菡昨出席電台節目時，被問到有意見指新加坡的「頂級專才准證」年薪要求略低、簽證期限卻更長，較香港的高才通更吸引，孫稱兩地各有優勢，不宜比較，而高才通的年薪要求符合本港實况。他又指本地的發展機遇是人才決定是否來港的首要考慮，香港未必適合直接為他們提供獎金或租金津貼。他期望明年首季完成檢討人才清單，按需要增減。

孫又表示，香港發展仍靠本地人才，形容每年約5萬名大專或以上程度的畢業生是香港的「根和本」，會盡力為本地專才提供最好的培育，但會透過人才計劃填補缺口。他又稱政府樂意協助，亦隨時歡迎有意回流發展的海外港人。