討回民女須保密 創作人感校方綁架

明報記者 孫澤芳

中大：不便評論保密協議

嶺大：六四浮雕妥存

中大回覆稱，已委託法律顧問確定移走民主女神像後的後續步驟，亦考慮雕像擁有者陳維明提出的要求，會與其代表律師保持緊密聯繫，對於保密協議則稱不便評論。嶺大回覆稱不便公開是否有跟任何人商量如何處置六四浮雕，將嚴格按照香港法律處理，浮雕現由大學妥為保管。

指無主動聯絡 拒披露存放地

中大民主女神像及嶺大六四浮雕均由留美華裔雕塑家陳維明創作，2010年運港展出後，民主女神像落戶中大，浮雕則放置嶺大。陳維明近日接受本報訪問，透露兩個六四雕塑去年被校方拆走後，兩間大學均沒主動聯絡他，是他自行找代表律師聯絡兩校，一年來一直向兩校要求取回作品，對方都拒透露雕塑是否仍完好及存放何處，但從對話中他感覺到雕像「至少不是沒了」，相信有存放起來。不過，他指後來中大及嶺大均要求簽保密協議才可再商討進一步安排，他坦言「心裏不舒服」，形容作品猶如被綁架。

陳慨嘆兩個雕塑多年來均是無條件無償在校園展覽，沒想過取回作品會反過來被刁難，「明明是你們（學校）自己突然不想要了，直接還給我便可，怎會倒過來向我提要求？這是不是太過分了？」惟兩校具體要求什麼，他說基於保密協議不便透露，事情拖拉一年，擔心雕塑被破壞，現已別無他求，會繼續與兩校商討，盼盡快拿回。

哀新生不識民女 盼毋忘歷史

本報早前報道，近日已有新生或因不熟中大歷史，開始改稱民女原址為「大火（大學火車站）」。 對於有人漸漸淡忘「民女」，陳說「當然會傷心」，但他很感激當年大家為雕像起了「民女」這個親切可愛的名字，即使「民女」不在，但盼望大家仍會記得「那些在廣場上的歷史」。

港大去年最先把置於校內的六四紀念雕塑《國殤之柱》拆件移除，其創作者高志活同樣至今未能取回雕塑，他上周發聲明時，同樣形容雕塑被港大「綁架」（kidnapped），稱近日是「施予的季節（season as a time for giving）」，盼港大把雕塑還給他。高志活稱已找到運輸公司搬運，但港大稱負責律師放假，故未收到指示，批評港大與律師之間的溝通荒謬。

港大沒正面回應移交《國殤之柱》的進展，重申有按照「合法合情合理」原則跟進善後。

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