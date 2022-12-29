討回民女須保密 創作人感校方綁架

【明報專訊】一年前臨近聖誕節，本港多間大學突然清走校內的六四紀念物品，其中中大民主女神像及嶺南大學六四浮雕同於平安夜當日被校方移走，前者至今下落不明，後者當時嶺大稱有妥為保存，但沒透露地點。事隔一年，兩個雕塑作品的創作者陳維明向本報透露，正透過律師聯絡兩校要求取回作品，對方均拒絕說明雕塑是否仍完好，但陳稱對答間感到兩校 「有把雕像存起來」，惟要求他簽保密協議才可繼續商討取回安排，陳坦言心裏不舒服，形容「作品就是我的『孩子』，受傷的『孩子』被綁架了，『綁匪』還好意思跟我談條件？」
明報記者 孫澤芳
中大：不便評論保密協議
嶺大：六四浮雕妥存
中大回覆稱，已委託法律顧問確定移走民主女神像後的後續步驟，亦考慮雕像擁有者陳維明提出的要求，會與其代表律師保持緊密聯繫，對於保密協議則稱不便評論。嶺大回覆稱不便公開是否有跟任何人商量如何處置六四浮雕，將嚴格按照香港法律處理，浮雕現由大學妥為保管。
指無主動聯絡 拒披露存放地
中大民主女神像及嶺大六四浮雕均由留美華裔雕塑家陳維明創作，2010年運港展出後，民主女神像落戶中大，浮雕則放置嶺大。陳維明近日接受本報訪問，透露兩個六四雕塑去年被校方拆走後，兩間大學均沒主動聯絡他，是他自行找代表律師聯絡兩校，一年來一直向兩校要求取回作品，對方都拒透露雕塑是否仍完好及存放何處，但從對話中他感覺到雕像「至少不是沒了」，相信有存放起來。不過，他指後來中大及嶺大均要求簽保密協議才可再商討進一步安排，他坦言「心裏不舒服」，形容作品猶如被綁架。
陳慨嘆兩個雕塑多年來均是無條件無償在校園展覽，沒想過取回作品會反過來被刁難，「明明是你們（學校）自己突然不想要了，直接還給我便可，怎會倒過來向我提要求？這是不是太過分了？」惟兩校具體要求什麼，他說基於保密協議不便透露，事情拖拉一年，擔心雕塑被破壞，現已別無他求，會繼續與兩校商討，盼盡快拿回。
哀新生不識民女 盼毋忘歷史
本報早前報道，近日已有新生或因不熟中大歷史，開始改稱民女原址為「大火（大學火車站）」。 對於有人漸漸淡忘「民女」，陳說「當然會傷心」，但他很感激當年大家為雕像起了「民女」這個親切可愛的名字，即使「民女」不在，但盼望大家仍會記得「那些在廣場上的歷史」。
港大去年最先把置於校內的六四紀念雕塑《國殤之柱》拆件移除，其創作者高志活同樣至今未能取回雕塑，他上周發聲明時，同樣形容雕塑被港大「綁架」（kidnapped），稱近日是「施予的季節（season as a time for giving）」，盼港大把雕塑還給他。高志活稱已找到運輸公司搬運，但港大稱負責律師放假，故未收到指示，批評港大與律師之間的溝通荒謬。
港大沒正面回應移交《國殤之柱》的進展，重申有按照「合法合情合理」原則跟進善後。
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