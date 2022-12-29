25%成年人體能活動不足 15歲以上15%坐臥逾10小時

【明報專訊】衛生署昨公布一項調查結果，發現本港市民培養了一些不健康但可改變的生活習慣，情况十分普遍。調查發現，18歲或以上受訪市民中，約25%未能達到世衛建議每周最少150至300分鐘中等強度的帶氧體能活動，或最少75至150分鐘劇烈強度的帶氧體能活動，顯示體能活動量不足，部分原因可能與調查期間疫情和社交距離措施有關。
衛署：或與疫情有關
為了解香港市民的健康狀况，以及與健康相關的行為和生活習慣，衞生署於2020年11月至2022年1月進行第三次全港人口健康調查，訪問逾1.6萬名15歲或以上的非住院香港人口。
衛生署昨發表調查報告，18歲或以上受訪者中，約25%未能達到世衛建議的每周體能活動量。至於整體15歲或以上受訪者中，通常一天內靜態行為的平均時間約為7小時；14.9%受訪者表示每天坐着或躺着的時間為10小時或以上。
衛生署分析，市民體能活動不足的情况顯著增加，部分原因或與疫情和社交距離措施有關，又指市民體能活動不足的情况，與對上一次調查（2014/15年度）比較顯著增加。
非傳染病普遍
近20%高血壓 7%糖尿
調查發現，14.4%受訪者曾吸煙，2%至少每月暴飲一次，即至少飲用5罐啤酒、5杯餐酒或烈酒；近98%每天進食少於400克水果及蔬菜。衛生署又稱，非傳染病仍然普遍，15歲或以上人口中，19.5%有高血壓，15%血膽固醇過高，6.9%有糖尿病。