公院普及檢驗發現兩成帶菌 分娩時打抗生素護胎 孕婦乙型鏈球菌篩查 嬰兒發病率10年跌75%

主要負責撰寫研究報告的廣華醫院婦產科副顧問醫生陳嫈紫表示，團隊分析大數據庫檢索的數據，發現在2012至2020年間，有318,740名孕婦接受篩查，當中兩成屬帶菌者。在普及篩查後，嬰兒感染乙型鏈球菌發病率由每千名嬰兒中的1.03名感染減至0.26名，亦沒有證據證明在推行普及篩查後，晚發性新生兒感染病發率上升。

經產道傳染 嬰死亡率可達一成

醫管局婦產科統籌委員會主席歐陽錦全指出，約兩成孕婦陰道或直腸驗出乙型鏈球菌，成年人一般沒病徵，僅少數孕婦有陰道感染或尿道炎，懷孕後期的帶菌孕婦可能在分娩時經產道將病菌傳染新生嬰兒，引致早發性乙型鏈球菌。本身是兒科醫生的衛生署高級醫生（家庭健康服務）馬懷思稱，初生嬰兒感染後，嚴重可致細菌入血，全身受感染，若細菌上腦會造成腦膜炎，或須轉入深切治療部治療，甚至有少數患者死亡。

歐陽錦全說，乙型鏈球菌拭子普及篩查在2012年之前是按臨牀風險評估，醫護人員會篩選孕婦篩查，當孕婦有陰道痕癢等症狀，才有需要篩查。

公院35至37周孕婦獲邀篩查

不過，2012年後所有在公立產科產檢的孕婦在懷孕第35至37周時會受邀參與自願篩查，醫護人員會從陰道下方及直腸用拭子採樣送往化驗室進行培菌及敏感測試，樣本呈陽性的孕婦會在分娩時接受靜脈抗生素注射，保護胎兒。

這項研究已於今年6月在英國婦產科期刊British Journal of Obstetrics and Gynaecology發表，陳嫈紫同時獲香港醫學專科學院最佳年青院士原創研究金獎。研究團隊未來將檢視過往在篩查項目下的新生嬰兒感染個案，了解為何在孕婦接受治療後仍有嬰兒感染乙型鏈球菌。