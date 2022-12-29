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2022年12月29日星期四
港聞二
討回民女須保密 創作人感校方綁架
「搶人才平台」上線 設問答配對入境計劃
鼠患黑點兩月捕700隻 謝展寰：掌握有效方法
免試認可醫學院新增25間 未達目標
團結基金倡醫療藍圖納精神治療
港深西鐵次階段研究明年啟 料2024完成
涉偷拍裙底 警：見幾靚女「貪玩手多」 事主稱聞頻密「咔嚓」聲 被告：欲拍全身照
亂過路審91日 辯方大狀律師再申訟費 上訴庭再轟晒時間
控方邀蒐證警讀立場特刊 「守住真相是最低限度的抵抗」
拒「佔旺女村長」上訴 判辭：3罪無關有否用武器
兩工程師控聖誕姦醉酒女 保釋被拒2月訊
入境處新總部地盤塌天秤 建築署疑機件故障 業界料負重問題
天秤意外頻生 議員指巡查不足 倡設建商意外資料庫
海關搜大馬運港貨櫃 波鞋藏值2600萬可卡因
公院普及檢驗發現兩成帶菌 分娩時打抗生素護胎 孕婦乙型鏈球菌篩查 嬰兒發病率10年跌75%
沙頭角村屋檢5噸煙花爆竹 父子被捕
25%成年人體能活動不足 15歲以上15%坐臥逾10小時
電單車撼的士反彈 再遭七人車撞倒
大灣區GBA專題：重遊大灣區 宜早換回鄉證訂酒店
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【Emily】他信女來港見父 變選舉炸彈 晤「可能危國安者」 被投訴違政黨法
【Emily】撞正防疫放寬 民記工展會拉大隊試飲
【Emily】人力機構調查：44%僱主將增人手
【Emily】港鐵站名書法字 現身兔年車票
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【明報專訊】（請看附圖）
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