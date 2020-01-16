大灣區GBA專題：重遊大灣區 宜早換回鄉證訂酒店

明報記者 劉敬華

特首李家超早前上京述職後返港時表示，中央同意逐步有序全面通關，特區政府會即時聯絡內地有關單位，目標是盡快與內地相關部門達成共識，將同意的方案報請中央，爭取於明年1月中前落實通關。意味港人有可能於農曆新年假期間北上大灣區內地城市拜年探親，又或是如3年前般趁周末休假到大灣區內地城市短線旅遊。

特快核酸檢測 收費最多240元

通關在即，當然要留意最新的入境要求，據國家衛健委公布將於明年1月8日實施新的入境措施，內地將取消入境後的核酸檢測及集中隔離，進入內地亦毋須申請健康碼，入境人士只需提供48小時核酸檢測陰性結果（見表1）。

除私家醫院及私人化驗所外，目前本港的社區檢測中心或社區檢測站提供的兩種自費檢測服務，也可作跨境出行之用，其一為「標準自費服務」，收費上限為150元，若檢測結果為陰性，巿民會在採樣24小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明；另一種為「特快自費服務」收費上限為240元，若檢測結果為陰性，巿民會在採樣12小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。由於陽性樣本須做覆核，檢測機構或需較長時間才能發出結果證明。

留意換回鄉證須先網上預約

此外，承辦商可設定低於收費上限的服務收費，不同社區檢測中心或檢測站的自費服務收費有可能會有不同。巿民可預先上網預約自費服務，檢測當日可以現金、八達通、手機支付或信用卡支付費用，惟基於保安考慮，社區檢測站（即位於室外地方的檢測點）不會接受現金付款。不過，由於通關細節仍未公布，不排除未來各出入境口岸可提供核酸檢測服務，以便利港人於大灣區跨境進出，宜密切留意相關公布。

儘管目前仍要待更多通關細節出台，但近日已有不少港人預先更換回鄉證。內地封關近3年，部分港人回鄉證或已過期或即將到期，建議及早換證，以免證件失效又遇上辦證高峰，最終未能及時換證，影響出遊大灣區內地城市的計劃。現時回鄉證已到期或有效期不足6個月的人士均可到各間香港中旅證件服務中心換領證件，但要留意各間香港中旅證件服務中心已實行全面網上預約，申請人必須先預約，再按預約日期到約定的中心領取籌號辦理換證手續。

至於換證費用，普通件成人收費390元，小童收費260元，預定12個工作日完成辦理，而加急件成人收費為670元，小童收費為540元，預定需時5個工作日，要留意工作日不包括星期六、星期日及香港公眾假期。若選擇由香港郵政提供的本地郵政速遞服務領取證件，則須另外支付40元費用，並要留意預定工作日中不含郵政速遞時間，派遞時間由香港郵政安排，或會晚於原預定取證日期。

訂酒店應揀可免費取消

除檢查證件外，亦可預先於網上預訂酒店，由於目前大部分旅遊網站均可提供預訂酒店，且可免費取消預訂或改期的服務，若有需要於新春期間到大灣區內地城市拜年，不妨先行預訂酒店，但必須確保所預訂的酒店房間可以免費取消，以防最終因各種原因而未能成行。比較Agoda、Expedia、Trip.com及去哪兒旅行等網站，明年1月24日及25日（即年初三及年初四）兩天一夜，部分廣州酒店在上述各網站於12月28日顯示的價格中，以Trip.com的酒店價格較為吸引（見表2）。當然各網站不時會針對個別酒店推出優惠價，若有心儀酒店應先行貨比三家。

還要留意旅遊保障，近年市場上出現針對大灣區旅遊的旅遊保，如中銀香港的大灣區旅遊保障計劃、藍十字「智易Go大灣區旅遊保」，以及Avo大灣區旅遊保障等，由於保障區域只限於大灣區，同時在保障項目上亦有所篩選，使數天保費可降至百元以下，為港人北上大灣區內地城市停駐數天，提供多一類保費相宜的旅遊保選擇。

3天旅遊保費用不用百元

以中銀香港的大灣區旅遊保障計劃為例，該旅遊保障計劃提供優越計劃及標準計劃兩個保障級別，優越計劃提供的醫療保障額上限為30萬元，人身意外保障額上限為50萬元，承保期可選1至31日，假設只北上大灣區內地城市3天，3天的個人保費為65元（未計算目前提供的推廣折扣優惠）。若選擇標準計劃，由於此計劃的醫療保障額上限為10萬元，人身意外保障額上限為15萬元，同時保障項目較優越計劃少，如沒有如優越計劃般提供旅遊證件保障及個人責任保障等，保費因而較優越計劃低，3天的個人保費僅55元（未計算目前提供的推廣折扣優惠）。