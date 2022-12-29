海關搜大馬運港貨櫃 波鞋藏值2600萬可卡因

海關港口及海域科貨櫃貨物檢查小組督察劉芷欣表示，該拼裝貨櫃載有41批不同種類的貨物，資料顯示，其中一批報稱個人物品的貨物收貨人為一間新成立物流公司，由於馬來西亞是東南亞其中一個毒品轉口地，海關遂扣留該貨櫃，上月25日在葵涌海關大樓檢驗。

劉芷欣稱，該批貨物共40箱，每箱均載有兩對運動鞋及小量衣物，X光檢查後發現14箱貨影像有可疑。人員開箱詳細檢查後，在運動鞋內檢獲經真空處理的白色粉末，經儀器分析，證實相關粉末為可卡因。

貨倉負責人被捕 最終收件人待查

海關毒品調查科調查主任邱穎揚表示，案件由毒品調查科跟進調查，關員上月30日在葵涌工廈單位拘捕44歲貨倉女負責人，相信她負責簽收及儲存該批貨物，貨物最終收件人仍有待追查。海關相信有販毒集團利用工廈物流倉存放毒品，分批運往不同地方包裝及分銷，不排除有人利用工廈人流密集、上落貨頻繁的環境運送毒品，企圖逃避執法。