天秤意外頻生 議員指巡查不足 倡設建商意外資料庫

今年9月安達臣道嚴重天秤意外後，勞工處巡查全港天秤，惟近日仍有多宗同類事故發生。陸頌雄稱事件反映當局巡查不足，承建商亦缺乏安全意識，「貪快貪平」的態度令工程變得馬虎。他認為，除承建商及操作人員要加強培訓，以了解安全標準及守則外，政府亦宜增加人手提高巡查密度，同時全面審視制度，包括檢查程序及標準，「究竟係去到走過望一望，還是有具體流程將意外減到最低呢？」

提高職安罰則 陸頌雄盼過年前後二讀

陸頌雄又建議政府可設立扣分制度記錄承建商表現，例如設立中央資料庫，記錄承建商及建築公司表現，發展商可以透過資料庫了解公司過往發生的事故。陸頌雄認為，業界現在主要以成本及價格競爭，忽略安全，相信設立中央資料庫可以令安全紀錄良好的公司更具競爭力，並提高安全文化。

另外，政府擬提高職業安全及職業健康罰則，最高罰款提高至1000萬元。作為法案委員會主席的陸頌雄透露，將盡快完成法案審議階段，希望農曆新年前後在大會恢復二讀，以及三讀通過法案。