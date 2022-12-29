入境處新總部地盤塌天秤 建築署疑機件故障 業界料負重問題

當局召見承辦商 地盤5月曾發生奪命工傷

建築署發言人表示，十分關注至善街入境處總部工地的起重機事故。發展局與建築署已召見承建商管理層，要求交代事故，並商討跟進工作和改善措施。初步懷疑事故與機件故障有關，正檢視起重機檢查及維修紀錄。因工地在5月曾發生致命事故，發展局已勒令承建商安排獨立安全審核，在兩星期內提交報告，亦已要求工務部門加強巡查其轄下工地的同類型起重機。

勞工處於意外後派員到場，經調查後向承建商發出「暫時停工通知書」，停止在該建築地盤搭建、更改、拆卸及使用人字吊臂起重機。工業傷亡權益會對再次發生天秤意外感到震驚，強調巨型機器倒塌乃嚴重事故，勞工處必須徹查事件，以免再發生同類意外。

擊中棚架無人傷 工人自行疏散

昨早9時許，將軍澳警區軍裝巡邏小隊巡經地盤時，發現一部塔式起重機（天秤）擊中棚架。經初步調查，相信該位於大廈頂層的起重機，在吊運建築廢料時失去動力塌下，事件中無人傷亦毋須疏散，已交勞工處等部門協助跟進。意外後起重機的駕駛室連同吊臂懸於半空，多名工人自行疏散到安全位置。

結構工程師倪學仁回覆本報查詢時稱，塔式起重機有不同款式，有建在建築物旁邊，亦有在樓宇天台興建，視乎承建商工作需要。如吊運期間突塌下，估計事件涉及天秤負重，亦不排除因金屬疲勞或施工問題所致，惟真正原因仍需待更多資料以確認。

香港建造業移動機械及維修從業人員工會副主席蘇四清表示，涉事的「天面吊」起重機，常於大廈接近完工時使用。因大秤體積大，近完工時會阻礙平台施工及樓面平整，故拆除大秤後會在天台安裝負重較小的「天面吊」。據有限資料估計，料涉負重或金屬疲勞，建議業界避免超重，操作時參考可承受吊運負重，又認為承建商有責任監督安全。

翻查資料，入境處新總部大樓由建築署負責，總承建商為協興工程，佔地約1.7萬平方米，分成第一座及第二座，預料於2023年第三季竣工。今年5月，一名48歲男工人在同一地盤地面拆卸一部兩米高的升降機金屬支架時，支架連同水泥平台突然塌下，男工被壓傷昏迷，送院不治。