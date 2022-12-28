建模組研肝癌幹細胞奪裘槎獎 港大學者馬桂宜：科研好玩在嘗試

【明報專訊】不少人聞癌症色變，偏偏有人選擇與癌症共處，希望揪出復發背後的成因。香港大學李嘉誠醫學院生物醫學學院副教授馬桂宜利用肝癌作為模型系統，了解細胞的表型可塑性及癌症幹細胞如何導致治療反抗與腫瘤復發。憑着有關研究成果，最近獲得「裘槎基金會優秀科研者獎2023 」，她感謝研究團隊的同行。
免疫治療法僅一成有效
盼「尋根究柢」杜復發風險
肝癌在香港及東南亞等地區較普遍，治療肝癌早期主要是切除或換肝等，晚期則為化療或標靶藥。以上方法只能使腫瘤縮小，幾年後或有復發風險。馬解釋，癌症幹細胞有如植物根部，如沒有拔走，癌症有可能復發。近年癌症免疫治療法普及，她稱如病人對療法有反應是好事，惟僅對一成多人有效。她及團隊希望透過研究，了解為何有九成多人對癌症免疫治療法沒反應，冀知道癌症幹細胞與免疫治療法兩者的關係。
兩度獲獎 擬暫卸教務專心研究
早於2014年時，馬曾獲「裘槎基金會前瞻科研大獎」及500萬元資助，這對剛剛開設屬於自己的實驗室的她有很大鼓舞。約10年後她獲頒發「裘槎基金會優秀科研者獎2023 」，更可令其未來一年暫且放下教書工作，專心進行癌症幹細胞方面的研究。對於今次獲獎，她說，「我不是經常在實驗室做實驗，還要兼顧其他行政等工作」，她與團隊都擁有熱情去解決同一問題，故感謝團隊的付出。
科研非一蹴即就 樂觀面對失敗
從事科研工作，難免會面對失敗。馬笑稱唯有繼續以樂觀正面的態度面對，她深信每一件事即使遇到失敗，都總會有得着；又認為做研究是終身學習，永遠都要學習去理解事情。她解釋，「10年前未必解決到的問題，可能用現今的科技，使同一個問題可得到解決」。外界一般會認為科研工作是「沉悶」、「長時間」，但她認為使自己堅持下去的動力，是好玩二字，「Science同research好玩之處是，你想到什麼便可以去嘗試」。
選擇肝癌為研究方向，除了容易收集亞洲人標本研究之外，她說「希望做些對香港人有貢獻的研究」，故獲獎後，下一步隨即與團隊展開跨學科研究，進一步探討T細胞免疫逃逸及其與肝癌的癌幹細胞關聯的機制研究。