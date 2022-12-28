建模組研肝癌幹細胞奪裘槎獎 港大學者馬桂宜：科研好玩在嘗試

免疫治療法僅一成有效

盼「尋根究柢」杜復發風險

肝癌在香港及東南亞等地區較普遍，治療肝癌早期主要是切除或換肝等，晚期則為化療或標靶藥。以上方法只能使腫瘤縮小，幾年後或有復發風險。馬解釋，癌症幹細胞有如植物根部，如沒有拔走，癌症有可能復發。近年癌症免疫治療法普及，她稱如病人對療法有反應是好事，惟僅對一成多人有效。她及團隊希望透過研究，了解為何有九成多人對癌症免疫治療法沒反應，冀知道癌症幹細胞與免疫治療法兩者的關係。

兩度獲獎 擬暫卸教務專心研究

早於2014年時，馬曾獲「裘槎基金會前瞻科研大獎」及500萬元資助，這對剛剛開設屬於自己的實驗室的她有很大鼓舞。約10年後她獲頒發「裘槎基金會優秀科研者獎2023 」，更可令其未來一年暫且放下教書工作，專心進行癌症幹細胞方面的研究。對於今次獲獎，她說，「我不是經常在實驗室做實驗，還要兼顧其他行政等工作」，她與團隊都擁有熱情去解決同一問題，故感謝團隊的付出。

科研非一蹴即就 樂觀面對失敗

從事科研工作，難免會面對失敗。馬笑稱唯有繼續以樂觀正面的態度面對，她深信每一件事即使遇到失敗，都總會有得着；又認為做研究是終身學習，永遠都要學習去理解事情。她解釋，「10年前未必解決到的問題，可能用現今的科技，使同一個問題可得到解決」。外界一般會認為科研工作是「沉悶」、「長時間」，但她認為使自己堅持下去的動力，是好玩二字，「Science同research好玩之處是，你想到什麼便可以去嘗試」。

選擇肝癌為研究方向，除了容易收集亞洲人標本研究之外，她說「希望做些對香港人有貢獻的研究」，故獲獎後，下一步隨即與團隊展開跨學科研究，進一步探討T細胞免疫逃逸及其與肝癌的癌幹細胞關聯的機制研究。