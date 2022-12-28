棄議席轉跑道 黃元山任特首政策組長

黃薪級D8 月薪30萬

政府公布特首政策組今成立，政府發言人回覆本報查詢時稱，編制及運作與過去的創新辦及中央政策組相若，包括設3名副組長及數名助理組長，共40多名員工，並繼續設給大學智庫的政策研究資助計劃，同時恢復中策組年代做法，按需要委任特邀顧問。政策組亦會沿用以往的薪酬待遇，黃元山月薪為首長級薪級第8級，即至少30.2萬元。

投行出身 2015年加入團結基金

黃元山出身投資銀行，曾任職雷曼兄弟、瑞銀及蘇格蘭皇家銀行高層，負責主管信貸衍生產品。他在2008年金融海嘯爆發後抽身及轉型教學及推動社企，在2015年加入前特首董建華創立的團結香港基金。

除過去研究本地民情及政策外，李家超《施政報告》定位「特首政策組」要分析內地政策發展及國際形勢。李家超昨稱讚黃元山曾在不同金融中心工作、曾與國家高端智庫緊密合作溝通，認為他有國家大局思維，有關注國際形勢，是組長合適人選。

編制約40人 按需要委任特邀顧問

對於黃元山較少涉足國際地緣政治，前中策組首席顧問劉兆佳說，即使自己過去在中策組都有很多議題不熟悉，唯有擴闊知識領域，及建立海內外專家學者網絡或委託研究。他舉例，假若兩岸衝突升溫，將需要研究香港風險，需要專家分析台港關係、美國會否對香港施加制裁等，類似情况顯示因應事態發展，靈活運用相關人才。

智庫一國兩制研究中心總裁張志剛稱，「特首政策組」向特首負責，組長人選由特首決定，他無意見或評價。