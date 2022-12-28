高峰百間廠現餘20家 業界：可拓內地海外市場

6國際級檢測機構駐港

胡：港口罩生產享負盛名

胡翠婷表示，本港在疫情前並無機構為口罩提供認證服務，疫情期間6間可檢測口罩產品的國際檢測機構在港設立檢測本港口罩商品，促進本地口罩的品質發展，「其他地方例如台灣等，亦會把口罩寄到本港接受檢測」。她形容，本港口罩生產已達到國際標準，「在國際上享負盛名」，預料即使本港口罩日後需求下降，本港口罩仍可改為銷往內地及海外。

部分廠早籌謀 研售醫療衛生用品

她舉例，主題樂園、國際知名時裝品牌或卡通人物設計公司等，在港推出口罩時會採用本港口罩廠，代理商須將口罩樣本寄到總公司檢視品質，而外地公司會了解到本港口罩與外地質量的差別，因而繼續選購本港生產的口罩供應當地。

全球多地陸續放寬防疫要求，例如取消口罩令。胡翠婷表示，業界曾商討有關問題，有信心本港即使日後沒有口罩令，市民對口罩仍有需求，提到2003年SARS疫情後，港人仍保留不少衛生習慣。她稱，本港部分口罩廠房早於去年對口罩需求減少時已有預備，部分廠商有同時銷售空氣過濾網、潔手液、消毒噴霧等，或與科研機構合作生產可檢測婦科疾病的衛生巾，以維持業務發展。