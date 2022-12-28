預備疫情消退 港口罩廠開發醫療級產品 「疫情前已有需求」料公司可生存

業界調查：對未來5年營運有信心

SAVEWO救世前年4月成立，3年間總投資逾5000萬元建立生產線及發展業務、現有300名員工，今年截至9月營業額2億元，預計今年全年營業額可達3億。公司行政總裁丁圳表示，今年及去年先後開發兩款醫療級別口罩，分別達到內地醫護呼吸器「GB19083」2級及3級標準，即過濾率要達到99%及99.97%。

研兩款醫療級別口罩

其中一款供應本地公立醫院

丁表示，開發醫療級口罩業務是由於產品「新冠疫情前已有需求」，即使疫情消退，仍能繼續生存。他以生產N95級別的國際知名品牌為例，該品牌在全球市場銷售的口罩達數十億計，市場龐大，認為只要取得其中1%的市佔率，亦有助維持廠房經營。為研發醫療級別口罩，丁與研發團隊在設計方面花大量時間包括研究材料科學，他形容「口罩氣密度是最難以突破」，最終決定採用PVC（聚氯乙烯）塑膠製成的發泡膠，平衡舒適度及氣密度的要求。

疫情礙獲美認證 轉投內地歐盟

研發過程中，丁表示還要面對認證問題。他解釋，現時N95級別口罩依賴美國國家職業安全衛生研究所（NIOSH）標準，要取得認證，需當地人員來港到廠房視察，但對方以疫情為由拒絕來港，影響開發進度。丁圳其後與團隊轉而申請包括內地、歐盟等口罩認證要求，其中一款達到內地醫護呼吸器「GB19083」2級及歐盟FFP2級別的產品，已供應本港部分公立醫院使用。

聘60研發類人員 生產線自動化 AI研究員移民 嘆留人才很難

丁圳又表示，現時廠內有約60人屬研發類人員，包括物料研發、生產線智能化、負責開發產品原型批量生產的技術等，迪拜政府、美國及新加坡亦有企業正與他們洽商，在當地設廠。口罩生產線加入自動化及人工智能，例如人工智能系統經輸入大量圖像訓練後，能辨識口罩布料的微細破損或雜質，並將質量有問題口罩自動扔出生產線外。

丁表示，有關智能系統在維持公司產品質素起關鍵作用，但「很遺憾地、負責研發這個系統的員工已移民」。他形容「留人才」很難，同時現有不少學生在大學讀理科及工程學系，但沒有投身科研行業，建議政府可推出措施配對大學及企業合作，「希望可以將大學的人才落地」，以助企業吸納人才。

明報記者 鄭律銘