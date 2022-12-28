國安法釋法列人大常委議程 曾撰文問「釋哪一條」 梁愛詩:如法律不清可補充修改

【明報專訊】特首李家超就海外律師參與國安法案件爭議提請人大常委會解釋國安法，在一個月後人大常委會正式列入議程。根據特首李家超回應人大常委納入議程的聲明所述，人大常委解釋國安法「有關條款」議案，李的英文稿寫法是眾數的「relevant provisions」。曾支持終院判政府敗訴裁決，撰文反問「有要求釋法，釋哪一條」的梁愛詩向本報稱，不知道釋法內容，但如果法律不清楚，人大常委會可補充或修改法律，認為是應該的，尤其國安法解釋權在人大常委會。
官方新華社稱，昨日在北京召開的人大常委會全體會議上，聽取港澳辦主任夏寶龍受國務院委託、關於提請解釋國安法「有關條款的議案」的說明。李家超其後稱，歡迎及感謝中央接納他釋法建議，並會熱切注意人大常委審議結果。
港區人代：第3及63條有釋法空間
連日有建制派表態支持釋法，港區人代陳曉峰昨認為，人大常委可解釋包括國安法第3及第63條，並說人大釋法不影響司法獨立，而向法院提供更清楚法理。第3條規定司法機構要依法防範、制止及懲治危害國家安全行為，第63條則提及執法及司法人員須就國安法案件、國家秘密及私隱保密。
消息指會期內完成處理
譚耀宗：會上提醒保密 暫不評論
據悉，人大常委會可能今次會期完成處理。曾表示可本地層面解決今次爭議的港區人大常委譚耀宗說，會上提醒委員暫不能提及相關議題及內容，故暫時不能評論。
劉兆佳：或處理律師資格問題
梁美芬：料配合提請 未必解釋太多
內地半官方全國港澳研究會顧問劉兆佳說，相信今次中央處理，未必限於海外律師處理國安法案件那麼簡單，他稱可能處理「什麼律師才能處理國安法審訊問題」，確保審訊過程不干擾國家安全。至於會否影響持海外護照律師參與國安法案件，劉兆佳表示拭目以待，但說目前也有法官或執法人員可能有海外護照或居留權，所以問題是怎樣確保相關律師可取信於中央。
行會成員湯家驊稱，沒有釋法內容消息，認為如果就國安法處理設特別機制是無可厚非，因事件已非自治範圍之內。基本法委員會委員梁美芬說，相信釋法配合特區政府提請範圍，未必會解釋太大範圍。
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