國安法釋法列人大常委議程 曾撰文問「釋哪一條」 梁愛詩:如法律不清可補充修改

官方新華社稱，昨日在北京召開的人大常委會全體會議上，聽取港澳辦主任夏寶龍受國務院委託、關於提請解釋國安法「有關條款的議案」的說明。李家超其後稱，歡迎及感謝中央接納他釋法建議，並會熱切注意人大常委審議結果。

港區人代：第3及63條有釋法空間

連日有建制派表態支持釋法，港區人代陳曉峰昨認為，人大常委可解釋包括國安法第3及第63條，並說人大釋法不影響司法獨立，而向法院提供更清楚法理。第3條規定司法機構要依法防範、制止及懲治危害國家安全行為，第63條則提及執法及司法人員須就國安法案件、國家秘密及私隱保密。

消息指會期內完成處理

譚耀宗：會上提醒保密 暫不評論

據悉，人大常委會可能今次會期完成處理。曾表示可本地層面解決今次爭議的港區人大常委譚耀宗說，會上提醒委員暫不能提及相關議題及內容，故暫時不能評論。

劉兆佳：或處理律師資格問題

梁美芬：料配合提請 未必解釋太多

內地半官方全國港澳研究會顧問劉兆佳說，相信今次中央處理，未必限於海外律師處理國安法案件那麼簡單，他稱可能處理「什麼律師才能處理國安法審訊問題」，確保審訊過程不干擾國家安全。至於會否影響持海外護照律師參與國安法案件，劉兆佳表示拭目以待，但說目前也有法官或執法人員可能有海外護照或居留權，所以問題是怎樣確保相關律師可取信於中央。

行會成員湯家驊稱，沒有釋法內容消息，認為如果就國安法處理設特別機制是無可厚非，因事件已非自治範圍之內。基本法委員會委員梁美芬說，相信釋法配合特區政府提請範圍，未必會解釋太大範圍。

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