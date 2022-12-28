【Emily】重建戶學童夾band 連繫舊街坊 半年參與4實體騷 盼復常下多表演

怕醜女孩變樂團師姐 社工感動

樂團團員來自受重建項目影響而要搬遷嘅學童，佢哋即使搬屋，都可以透過音樂連繫舊街坊同認識新朋友。讀緊中一嘅譚羽鈞已經係樂團嘅「大師姐」，跟樂團參加過十幾場公開演出，今次表演仲係第一次公開做小主持，同觀眾介紹喺樂團成長嘅小故事。原來以前羽鈞嘅性格比較怕醜同被動，甚至成日要社工提佢「行近啲支咪」，佢加入樂團後，已經可以教番其他小團員唱歌，認識多咗志趣相投嘅朋友，變得愈來愈有自信。

駐團社工葉彩霞就話，知道羽鈞升中後功課壓力大，但仲好積極參加樂團繼續學音樂，甚至最近一次表演主動同社工講「擔心14歲之後要離開樂團」，令葉覺得好感動，因為可以見證團員成長同唔同階段嘅變化。

第五波疫情期間樂團運作都受影響，但已走向復常，可以有番實體表演。短短半年間，樂團舉辦同參加咗4次實體表演，期望新一年安排更多表演，將歡樂傳遞畀市民。