減排25% O.PARK2工程達碳中和

為響應政府在2050年達至碳中和目標，中建以O.PARK2項目作為未來建築業低碳轉型的試點，並成立O.PARK2碳中和工作組，去年逐步落實減碳措施，該工作組組長暨O.PARK2高級地盤經理師達稱，在制定方案時全球並無相關例子參考，形容「全部嘢都係從零開始」，故需花更多時間制定減碳措施。

首製固碳磚 用減碳混凝土

團隊在施工期間使用多種可持續低碳建材，包括首次應用碳捕集、利用與封存技術（CCUS），將二氧化碳封存及固定在磚塊中，製作成「固碳磚」，每立方米的固碳磚可封存61公斤二氧化碳，其強度與一般磚塊相若。項目亦使用減碳混凝土、100%循環再生的低碳鋼筋，以及太陽能光伏玻璃，其中減碳混凝土是以高爐礦渣粉（GGBS）代替一般混凝土中60%的水泥，可減低53%碳排放量，其強度亦比一般混凝土多5%至10%。團隊表示，使用減碳混凝土成本比一般的較高，但相信只要普及化，其成本自然會降低。

研AI平台 計排放評成效

另外，由團隊自主研發的「碳中和雲平台」應用人工智能（AI）技術自動記錄建築材料使用量，並計算相關碳排放，實時更新工程排放的溫室氣體數量及分佈，以及評估減碳措施成效。至於「C-SMART智慧工地管理平台」以物聯網、AI等技術，全面監管建築工程進度、安全及建築人員等，達至智能化管理模式，同時亦做到減碳目標。

中建冀推展至其他工程

團隊稱相關減碳措施實施後，截至今年6月底，O.PARK2碳排放總量為24,389噸，實際減碳4240噸，已超越《有機資源回收中心二期施工期碳中和承諾書》中預計的3198噸減碳量，而與傳統施工項目相比，O.PARK2在去年已減碳24.7%。中建香港總經理孔祥兆則期望可將相關碳中和方案推展至公司旗下其他建築項目，推動建築業達至全面減碳目標。