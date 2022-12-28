來回綠在區區花40分鐘 環團批單幢樓回收支援少

綠惜地球向兩名分別居於旺角及灣仔單幢樓市民了解，發現由住所步行至最近的「綠在區區」，分別需16及22分鐘，認為打擊回收意欲，令「綠在區區」變「綠在崎嶇」，促政府加強社區回收配套，到將來推行垃圾徵費時減輕市民經濟負擔。

旺角流動站每周開3小時

錯過需往大角嘴

周先生一家五口於旺角黑布街單幢樓居住，由於周母依靠社福機構送飯，平日產生大量發泡膠盒及塑膠盒；而周所住大廈有一間運動中心，每周產生逾百個膠樽，他會撿起部分被丟到後樓梯垃圾桶的潔淨膠樽一併回收，並送到約1公里外的「綠在大角嘴」。

綠惜地球職員上月陪同周先生拿着儲存了一星期的3袋膠樽及玻璃樽，步行到綠在大角嘴，需時約16分鐘，沿途經過11個垃圾桶，最後要越過亞皆老街與塘尾道交界的行人天橋才抵達；至於該3袋回收物重4.6公斤，兌換了155積分，可換取一包450克的幼鹽。當日陪同周先生的綠惜地球高級項目主任張雅婷曾向他了解，即使路途遙遠亦堅持回收塑膠，可避免膠樽冲到大海變成微塑膠、污染海洋，但他認為社區回收網絡不足，旺角居民要步行至大角嘴回收；又指麥花臣球場雖有流動回收點，但每星期只在一天下午運作約3小時，營運時間太短，故他仍會將回收物料運到綠在大角嘴。

至於居於灣仔軒尼詩道單幢樓的陳霆軒，本身亦是綠惜地球研究員，每周會將回收物料運往區內的「綠在灣仔」，但來回逾40分鐘，即前往回收站需時22分鐘，故陳霆軒寧願趁每周末與住在紅磡的媽媽用膳，順便帶同4至5袋合共逾6公斤的回收物料，乘搭巴士過海到紅磡的綠在區區，全程約20分鐘，下車只需步行約5分鐘就到回收站。

三色桶陸續移除 環團稱不便

綠惜地球高級項目主任張雅婷說，市民將回收物料運到回收站，面對路途遙遠情况只是冰山一角，加上環保署正陸續移除市區路邊的三色回收桶，回收支援更不足。她指各區雖增設不少流動回收站，但開放時間有限，部分只於下午運作，對上班一族造成不便，促政府增加流動回收站的開放時間，尤其晚上及假日；另環保署應主動了解市區單幢樓的分佈，以及與綠在區區的距離，與受影響住戶溝通，提供適切的回收配套及支援。

環保署：陸續增周末時段

環保署表示，為準備推行垃圾徵費，該署近年持續擴展及提升新一代社區回收網絡，當中「回收便利點」及「回收流動點」主要設在單幢樓宇及「三無大廈」林立的舊區，向鄰近居民提供社區回收支援，大部分居民只需步行5至10分鐘可抵達。

該署又稱，「回收環保站」及「回收便利點」除指定假期外全年開放，所有「回收便利點」亦設置夜間自助回收服務，而「回收流動點」已陸續加設周末運作時段。環保署會持續檢視各回收點的使用情况，調整回收點的位置、數量及運作時間，以提供更適切的社區回收服務，並應付預期垃圾收費實施後會增加的回收物。