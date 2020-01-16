大灣區GBA新聞：折騰24年 穗最大爛尾樓再現曙光 當年廣告「月供488元擁澳洲般生活」 買家青絲等成華髮

明報記者 林迎

「20年免息分期付款，首付3.8萬，月供只需488元，就能擁有在澳洲的生活環境。」1995年澳洲山莊這句廣告語，吸引廣州各區居民甚至外地人購買。澳洲山莊總佔地41.5公頃，約相當於兩個太古城，當時動工開建的樓宇共292幢，封頂的有225幢，已售出接近200幢合共2384個單位，但最終交樓的不到60幢，且大部分連門窗、水電都沒有，原因是1998年發展商澳美公司財務總監侵佔公司資產1.2億元（人民幣，下同）後潛逃，公司資金鏈斷裂，樓盤爛尾。

有業主不甘棺材本全虧「留守」危樓

當時許多業主因無法如期收樓又背上銀行貸款而起訴澳美公司，但公司已無產可賠。不少業主買樓為養老，不甘心「棺材本」化為烏有，就算樓盤爛尾也只能入住。由於沒有物業管理，單位水電供應不穩定，有時要上附近山泉擔水，亦要自行購置穩壓器保電力。這些「留守」業主中，暨南大學退休教師馬敏莊已從60多歲住到了80多歲，她在樓下找了塊地自種蔬菜，也會搭順風車到最近5公里外的超市購物，若步行則一定要帶一支拐杖，抵禦草叢中出沒的蛇。76歲退休銀行職員劉永廣原本想買兩套單位打通，一套自住一套送給母親，他1999年帶着母親入住，但2012年母親在百歲高齡逝世都未看到他拿到房產證。

24年過去，不少樓宇年久失修、爬滿藤蔓，成為危樓。這些年來，業主因拿不到房產證，曾找銀行、找政府、找媒體幫忙。2010年澳洲山莊爛尾事件一度迎來曙光，廣州市政府成立專責小組，2013年通過《澳洲山莊盤活重建方案》，計劃將不符合規定的房屋拆除重建，業主可獲優先安置，當時業主還聚餐慶祝，以為苦盡甘來，誰料澳美公司暗中違規，被業主調查揭發，重建方案最終取消。年復年月復月，一起維權的數百名業主，離的離亡的亡，剩下來的也已黑髮變白髮，平均年齡已逾60歲。

當局要求逐棟排查 將提處置建議

近日曙光重臨，今年11月18日黃埔區住建局發布《澳洲山莊房屋安全評估項目招標公告》，稱第三方單位將對澳洲山莊現存193幢房屋逐棟排查，登記每幢受損情况，並依據房屋現狀提出處置建議。工作人員稱，「是修也好，是拆除重建也好，無論大方向最終怎樣，安全還是第一位。」評估完成後，「如果有鑑定為危房的，就無法再居住，會第一時間告知業主」。

雖然後續怎麼處置、何時處置仍是未知數，澳洲山莊是拆是留還說不準，但業主認為政府有行動始終是好事，也看到希望。有業主感嘆，不管怎樣，還是希望能拿到房產證，正規入伙，畢竟已等得太久，「我們希望是人住進去，而不是遺像住進去」。