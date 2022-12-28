中大：五成孕婦鈉超標九成缺膳食纖維 或損孩童成長

料因過多調味加工 常外出用膳

中大醫學院於2017年9月至2018年4月以隨機抽樣方式，共訪問156名平均懷孕12周的孕婦，透過食物頻率問卷，收集孕婦在過去3個月的飲食情况、進食次數及份量數據。調查發現50.6%受訪孕婦在懷孕初期鈉攝取量超標，而整體受訪孕婦每日平均鈉攝取量為3984毫克，相當於世衛建議每日攝取上限2000毫克近兩倍，團隊估計因為她們食用太多調味料、醬料和加工食物，以及經常外出用膳等；97.4%受訪孕婦每日膳食纖維攝取量不足，世衛建議攝取量為每日25克，但受訪孕婦平均每日攝取量只有13.9克。

另外，調查亦發現受訪孕婦微量營養素包括維生素C、鈣質、鐵質及鋅質的攝取量不足，分別有74.4%及90.4%受訪孕婦未能吸取足夠的鈣質和鐵質；93.6%受訪孕婦經常服用葉酸、綜合維生素等營養補充劑，當中有34.6%更服用兩種以上的營養補充劑。

育有兩名子女的潘小姐參與該調查時，發現每日膳食纖維攝取量不足及鈉攝取量超標，而她在懷有第一胎期間，被診斷患上妊娠糖尿病，須透過改變生活及飲食習慣控制病情，例如多以蒸煮方式烹煮、選擇低糖或無糖飲料等，形容只要「每日行多一步」則可改變飲食習慣。她又說，現時會特別注重子女的飲食，選擇更多新鮮蔬果。

妊娠併發症風險增

母嬰健康同受損

中大醫學院內科及藥物治療學系內分泌及糖尿科主任（學術）馬青雲解釋，若孕婦在懷孕期間某種營養吸取過少或過多，亦屬營養不良，除影響孕婦健康外，亦會增加兒童將來患上長期病患的風險。他又引述美國一項研究稱，若孕婦飲食習慣良好，患上妊娠糖尿病、妊娠高血壓及早產等妊娠併發症風險較低，若飲食習慣較差，患上相關併發症的機率亦會增加，反映兩者有直接因果關係。

倡多吃蔬果非加工食品

中大醫學院內科及藥物治療學系博士研究員蔡潔瑩表示，本港大部分孕婦在懷孕初期的飲食習慣普遍失衡，提醒她們應多食用新鮮蔬果及非加工食品，以攝取足夠的膳食纖維、維生素和礦物質，但切勿過分依賴營養補充劑。