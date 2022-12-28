醉娃聖誕疑遭挾走輪姦 帶上的士到酒店房 兩工程師被捕

女事主為一名英國大學畢業生，2018年返回香港。事發於聖誕節（25日）凌晨4時許，女事主進入中環一間俱樂部，由於她之前已在酒吧喝過數杯，懷疑在俱樂部裏醉倒並失去記憶。

女事主早上約9時半醒來，發現自己身處在灣仔一間酒店內，全身赤裸，旁邊有兩名不認識的本地男子。女事主大驚，立即穿衣服離開酒店，並告訴友人懷疑自己被強姦。女事主翌日（26日）凌晨零時許前往中區警署報案。案件交灣仔警區重案組第二隊跟進，探員前往酒店調查。

醒來赤裸 兩陌生男在旁

女事主被送往瑪麗醫院接受治療及檢查。女事主其後向探員憶述自己曾在畢打街的士站被捉上一輛的士。探員隨即翻看附近一帶的閉路電視，發現女事主聖誕節凌晨5時許獨自離開一間俱樂部，前往畢打街的士站。閉路電視片段顯示，一名49歲男子尾隨她，並將她拉上的士。

至近凌晨6時，閉路電視片段顯示另一名33歲男子加入，與49歲男子一同將女事主帶上灣仔一個酒店房，其間女事主仍然昏迷，49歲男子從背後抓住女事主的腋窩將她拖進酒店房間內。

警方前晚在黃大仙及屯門分別拘捕該名49歲張姓男子及33歲林姓男子，涉嫌強姦，二人同報稱工程師，正被扣留調查。二人昨被暫控各一項強姦罪，今早於東區裁判法院提堂。