【Emily】訪新加坡 江玉歡談兩地大不同：星長者唔戴罩 港長者似入獄

佢又引述一篇有關疫症嘅網誌文章，係顧問公司前要員寫嘅，話文章充滿「亮點」，包括「對於一個世紀的疫症，在所有研究確定前，有誰能肯定當中的科學」，文章又提及，科學值得理解及尊重，但唔能夠盲目崇拜。江玉歡認為，只要大家本着愛香港嘅精神，真理就會愈辯愈明。

話「搶人才」只能緩解目前嘅人才荒

佢又睇到星洲一街都係小朋友，於是比較星港人口，睇到新加坡出生率比香港高，認為「搶人才」只能夠緩解目前嘅人才荒，要解決深層次矛盾，制定長遠有利港人留港發展及能留住各方人才嘅人口政策刻不容緩。

另一選委會界別議員吳傑莊噚日都喺facebook話自己喺新加坡，仲同區塊鏈等行業嘅「領軍人物」會面，向佢哋介紹港府嘅行業政策以及土地、稅務等嘅落戶計劃，並提及300億「共同投資基金」，話希望協助招商引資，為市民提供更多待遇良好嘅就業機會。