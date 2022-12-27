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2022年12月27日星期二
港聞二
八達通尋人系統3年首建功 追蹤嘟卡 九巴一周尋回兩長者
疑濃煙封路困火場 老翁燒死妻傷
不滿巴士司機罵老翁 居台港女抱不平捱拳
涉用同編號假鈔購物 無業漢控4罪
2023年全球氣溫料續升 較工業化前高1.2℃ 連續10年升逾1℃
基層醫療名冊擬分級制 家庭醫學專科收費較高
專員信康健中心足應付需求 料大篩查抽80萬前期糖尿
保時捷掃把佬時速200公里飛車 警追6公里拘兩男
疑煙頭燃雜物 酒樓平台起火
設局酒店劫嫖客 少女3青年控串謀搶劫
供青年宿舍 通關在即酒店反應冷 憂錯失經濟復蘇 旅館倡政府提高資助
現居劏房文員：住宿舍可加快儲錢
青年宿舍提出10年 暫一幢80宿位啟用
大灣區GBA新聞：粵建未來產業園 研飛行車基因醫療 全國首批試點之一 長遠灣區多四五個
大灣區GBA新聞：10未來產業園各有聚焦 京滬各佔二
灣區手記：萬惡的行程碼，再也不見！ ／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】訪新加坡 江玉歡談兩地大不同：星長者唔戴罩 港長者似入獄
【Emily】美總領事幫襯標記 趁假期學麻將
【Emily】駐軍第24批輪換 軍官依依惜別
【Emily】回應區會劃界延期 盧偉國：畀啲耐心
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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