青年宿舍提出10年 暫一幢80宿位啟用

共推7項目 3個仍在規劃

計劃由政府全數資助非政府機構在其擁有的土地興建宿舍，正推展的7個項目，其中僅位於大埔、由香港青年協會興建的宿舍落成啟用，提供80個宿位；位於元朗、由保良局興建的宿舍已完工，預計明年首季招租，提供1680個宿位。

至於正在興建、位於佐敦及上環的宿舍分別由香港女童軍總會及東華三院負責，預計2025年竣工，共878個宿位。其餘3個項目分別位於旺角、元朗及灣仔，由香港青少年發展聯會、香港聖公會福利協會有限公司及救世軍興建，正研究技術可行性等，料提供790個宿位。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣認為非政府機構非擅長興建宿舍，建議政府自行改裝空置政府處所，或聘請專業人士興建，再交機構營運，加快效率。民青局回覆，青協位於大埔的青年宿舍去年3月啟用，至今共有90名青年正在或曾入住，平均約25歲，平均月入及資產值分別18,435及116,704元。