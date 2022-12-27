供青年宿舍 通關在即酒店反應冷 憂錯失經濟復蘇 旅館倡政府提高資助

明報記者 區慧盈、施晉宇

民青局回覆查詢稱，將優先考慮可參與計劃5年的建議書；若資源許可，亦會考慮少於5年但為期次長的建議書，餘此類推至完成資助不少於3000個宿位為止；資助額方面，局方稱將據個別申請呈交建議的詳情及多項因素，包括項目房間面積、通風及採光，及可供使用撥款等，決定各項目的資助金額。局方又指資助計劃預計明年首季推出，但青年確實入住時間視乎業界準備情况，並期望首個宿舍可於明年首季投入服務。

通關後市價升恐「蝕住做」

尖沙嘴旅館冀每房租7000

政府於本月16日通過10億元撥款，推出青年宿舍資助計劃。據立法會財委會討論文件，計劃申請人須為介乎18至30歲的在職青年，及符合入息水平及資產總值限制，另須定期參與地區或志願服務等。民青局將向青少年收取不多於六成的租金，而政府每個房間每月資助額平均約5500元。

「大華精品旅館」負責人羅先生稱，有意提供4間旅館房間參與計劃，惟考慮到通關在望，加上旅館位處尖沙嘴，屬交通便利的市中心，期望能以每間月租7000元出租房間，否則通關後旅館房價急升，未能惠及旅遊業復蘇之外，或會被合約「綁死」下「蝕住做」。他又透露有別於舊計劃的租戶多半是失業者，長期逗留在家加重「燈油火蠟」的開支，新計劃的對象是在職青年，他預估多數租戶早出晚歸，相信能減低經營成本。

政府去年為劏房等不適切居所住戶提供酒店和賓館作為過渡房屋。羅先生當時以月租5000元租出兩間旅館合共8個70至80呎房間，又憶述疫情期間近乎零收入，「不要說吊鹽水，連清水也沒有」，認為計劃是「及時雨」。

旅館協會促每房加千元補貼

香港旅館業協會創會會長梁大衛說，目前收到20間旅館有興趣參與計劃，共涉100個房間，主要位處尖沙嘴、佐敦和油麻地，近半曾參與過渡房間計劃；另有近80間旅館查詢，形容反應正面。他稱，隨着通關消息傳出，不少會員擔心一旦參與計劃，獲資助房間便不能受惠於自由行開放帶動的經濟增長，故建議當局分階段調整資助金額。他建議隨着旅遊業復蘇，政府向每個宿位額外增加1000元補貼，減少參與者虧損。

酒店倡兩年後可逐年簽約

香港酒店業主聯會經理陳媛妍稱，業界預計本港陸續通關，而且青年宿舍計劃較去年的酒店過渡房屋計劃年期較長，吸引力較低，在商言商酒店業反應一般。她估算政府放寬考慮低於5年期的計劃申請者，因擔憂難以符合3000個宿位目標，她建議政府可增加計劃彈性，如容許酒店參與計劃兩年，其後再「逐年逐年簽約」。

旅遊界立法會議員姚柏良認為若要達到計劃目標難度相當大。他指經濟逐步復蘇，酒店及賓館業需「計數」看回報才會參與計劃，而目前計劃年期長，而且日後改裝宿舍至酒店或賓館需一定成本，除非業界前景較悲觀，否則參與意欲不大。