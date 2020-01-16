保時捷掃把佬時速200公里飛車 警追6公里拘兩男

昨凌晨約1時，警員巡經青葵公路近貨櫃碼頭對開時，發現兩輛私家車高速往九龍方向行駛，隨即驅車追截，並在西九龍快速公路近西區海底隧道入口截停兩車。經調查後，警員以涉嫌非法賽車、危險駕駛及駕駛時無第三者保險罪名，拘捕兩名分別30及32歲的男司機，又揭開車尾箱並登車搜查。

田狩行動期間，警方在新界南不同酒吧及食肆派發傳單宣傳交通罪行信息，又在主要幹道設置路障截查車輛。警員共要求2278名司機接受酒精呼氣測試、截查505人、搜查376輛車，並向違例司機發出32張定額罰款告票，以及扣查8部懷疑非法改裝車輛。行動中共拘捕34男4女，年齡介乎14至68歲，分別涉嫌非法賽車、危險駕駛、駕駛未獲發牌車輛、販毒、藥後駕駛及藏毒等罪行。警員並檢獲共約25克懷疑毒品，當中包括氯胺酮、可卡因及大麻。

3日拘38人 發32告票

控危駕藏毒非法賽車等

警方提醒駕駛者，酒後駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除被罰款，亦會判處入獄，切勿以身試法，強調警方必定嚴正執法，對涉案司機不負責任的駕駛行為絕不姑息。