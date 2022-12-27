專員信康健中心足應付需求 料大篩查抽80萬前期糖尿

地區篩查1300人 近半前期糖尿

彭飛舟表示，根據深水埗及葵青區地區康健中心的數據，兩中心在約1300名接受抽血篩查的市民當中，發現約600人屬「糖尿病前期」，約60人確診糖尿病，估算日後若推行社會大型篩查，將找出70萬至80萬名市民屬「糖尿病前期」。他引述文獻表示，若糖尿病前期者「什麼都不管理」，每年將有10%至36%會惡化成糖尿病，形容計劃能及早找出相關者，並提出適切管理。

擬康健中心增設護士診所

《基層醫療健康藍圖》建議以地區康健中心為發展基層醫療的基礎，中心日後定位將為「超級聯絡人」、「基層醫療旗艦店」。被問到18個康健中心是否足以應付廣大市民的需求時，彭飛舟回應稱，推行基層醫療初期主要以「慢性疾病共同治理計劃」為主，服務對象為45歲或以上，當中大多數人正接受醫管局服務，故認為中心能夠應付需求。他補充，正構思在各地區康健中心增設「護士診所」，協助醫生跟進計劃下需跟進的市民，減輕其他人員的工作量。

半額資助被質疑誘因不大

專員：全額一定好？

醫衛局日前表示，擬向計劃合資格病人提供半額資助，有意見認為私營醫療機構定價一向較高，半額資助對吸引市民參與篩查的誘因不大。對此，彭飛舟說：「full subsidies （全額資助）是否一定好？有時候我有少少懷疑。」他說市民現時要自費篩查，而政府現時「踏出第一步」提供補助，已增加部分市民參與篩查的誘因，而有關部門日後亦能按成效調整計劃，反問：「從零到有，是否需要一下子去到『全面（資助）』這樣盡才會有效果？」

（基層醫療系列）