基層醫療名冊擬分級制 家庭醫學專科收費較高

明報記者 何珮瑚

擬2600醫過渡至名冊

專員料初期4000足夠

基層醫療醫生、牙醫和中醫現時可自願登記加入《基層醫療指南》內的服務提供者名單，而為統一監察基層醫療服務質素，醫衛局建議將指南中的服務提供者過渡至「名冊」；局方日前公布現有5000至6000名醫生提供基層醫療服務，當中約2600人已加入「指南」。

基層醫療將面向全港逾700萬市民，彭飛舟於訪問被問到日後有否足夠人手處理需求時，估計推行基層醫療之初，約4000名醫生已足夠應付需求，而隨日後增加醫科生名額、海外醫生來港執業，相信有更多家庭醫生登記加入名冊。

研承認社區行醫經驗

另類考試授專科資格

現時家庭醫生在香港執業不一定需要持有家庭醫學專科資格。彭飛舟透露正構思為名冊設立分級制，例如讓初步接觸家庭醫學培訓的醫生參加疫苗注射、癌症篩查等服務，而曾受更多專科培訓的醫療人員則可以處理「複雜的病人」。被問到日後會否要求所有家庭醫生考取專科資格，彭飛舟笑言屬「好長遠的目標」，當局擬提供進修文憑等途徑作家庭醫學培訓，未來亦會商討能否承認現有醫生在社區工作的經驗，「之後再提供supervision（督導培訓），在社區提供另類考試等」，讓有意考取家庭醫學專科資格的人毋須重新經過多年培訓。

擬審核醫生臨牀水平

至於日後如何監管名冊上的醫生，彭飛舟稱當局採購有關服務時將於合約列舉不同要求，如每年為病人抽血次數、由專家組訂立的臨牀標準等；他另指出，日後或會考慮作「clinical audit（臨牀審核）」，由地區康健中心檢視醫健通的病人數據，評估不同家庭醫生治理的病人健康水平、狀况有否改善等，惟相關要求須「一步步來」，局方日後將就標準與業界討論。

林哲玄：認同分級制可降門檻

醫衛界立法會議員林哲玄認同要求家庭醫生持續進修，而設立分級制能降低加入名冊的門檻，讓有意提供基層醫療服務的私家醫生盡快提供服務，日後再隨進修水平提供更多服務。他表示，政府如要鼓勵私家醫生提供基層醫療服務，應留意設立的要求是否合理，例如藍圖要求私營醫療服務提供者必須使用「醫健通」，惟私家醫生慣常使用的系統包括核數、藥物管理等功能，關注日後使用醫健通會否需費時「入幾次數」。

（基層醫療系列）