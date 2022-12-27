2023年全球氣溫料續升 較工業化前高1.2℃ 連續10年升逾1℃

拉尼娜降溫作用將結束

天文台稱全球持續變暖，會引致更多極端天氣，又指出《巴黎協定》的目標是盡可能限制全球氣溫升幅在1.5℃之內，惟近年升幅距離1.5℃已愈來愈近，呼籲市民節能減排。

天文台上月底公布的冬季預報（今年12月至明年2月）預料氣溫正常至偏高，雨量正常至偏少。天文台解釋，由於拉尼娜在過去個多月持續，赤道太平洋中部及東部水溫維持偏冷。以往拉尼娜一般有較大機會為香港冬季帶來正常至偏低的溫度，但在氣候變暖下，香港冬季氣溫有顯著長期上升趨勢。天文台又指本港在過去的兩個冬季，縱使受拉尼娜影響，香港的溫度也出現正常至偏高，故預料2022至23年的冬季氣溫亦正常至偏高。

天文台昨引述英國氣象局數據，若明年全球表面平均溫度較前工業化時代（1850至1900年）高出1℃以上，明年將會是連續10年達此水平，又指明年值得注意，因為溫室氣體排放持續增長，加上拉尼娜降溫效應結束，全球氣溫可能比今年更高。