八達通尋人系統3年首建功 追蹤嘟卡 九巴一周尋回兩長者

首名經九巴八達通系統尋回的長者為患腦退化的81歲王伯（化名），本月15日離家後便失去聯絡，至3日後（18日）家屬致電九巴求助，同日九巴在系統偵測到王伯在慈雲山登上往觀塘的巴士，隨即展開尋人行動，即日找回王伯。車務督察陳嘉濠憶述，當時車長留意到王伯身體情况尚可，一直安坐車廂，故他選擇到觀塘總站等候王伯，他上前慰問時，王伯已累得「連問佢飲唔飲水都冇反應」，本打算和王伯聊天談3天經歷，但對方不停「瞌眼瞓」，約一小時後家人趕到，接回王伯。

一長者失蹤3日 一為打麻將故意「失聯」

另一名走失長者、71歲的曾伯有初期腦退化，家屬在冬至前夕（21日）、即曾伯走失首日聯絡九巴，同樣即日尋回，過程驚險。負責的車務督察張威廉說，當晚10時許他收到通知，曾伯在荃灣登上巴士往沙田，巴士已駛至大河道，還有兩三分鐘便到下一站眾安街，5至6分鐘後便到再下一站綠楊新邨，最終他選擇前往綠楊新邨站，幸趕上巴士找到曾伯。張說，印象最深刻是到場後發現曾伯其實非常精靈，不但拒絕下車，更說因「要打麻將，所以特登熄電話」，又說「你哋九巴唔使咁好服務啦」，令他哭笑不得。

​​僅四成半求助提供卡號 籲家屬先抄下

九巴表示，家屬可透過九巴App內的即時通訊，或致電顧客服務熱線2745 4466提供資料，但以往僅四成半求助個案有提供八達通卡號碼，建議家屬日後可預先抄下。現時系統靠付費紀錄偵察相關八達通卡，九巴承認若剛好戶口結餘負數而沒扣帳，則不能追蹤，未來會探討改良，亦會考慮與警方合作互通資料，協助尋人。

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