灣區手記：萬惡的行程碼，再也不見！ ／文：尚東美

行程碼這一項出行「緊箍咒」，是利用用戶的手機基站獲取位置，能查看本人在過去14天內（後來隨着防疫放寬，改成了7天）到訪過的地級市信息，這對於經常跨市出行的人來說相當不便。因為入住酒店前都需要出示行程碼，而你能否入住酒店，不取決於市政府政策，而是酒店本身或管轄的街道辦。

在10月廣州疫情即將爆發時，剛落地上海的我，原本小心翼翼地挑了一間區內沒有任何風險區的酒店，並已經順利入住。結果到了午夜12點正準備休息的時候，酒店突然告知，街道辦要求廣州市全域的來滬人員必須送去集中隔離。於是我馬上退房，臨時找了另一個街道辦管轄的酒店，最終順利入住。其實心裏明白，市衛健委沒有相關政策，想必又是街道辦層層加碼，但經歷「四月之春」後，上海早已處處杯弓蛇影，不再是以前的上海了。

這個「行程碼」還有一個bug，就是它要在第八天或第九天，才能消除你上一個出發地，這又將為你轉酒店帶來極大不便。因為每一天，酒店都會接到市衛生部門新發出的管控政策。例如我到上海時，出發地廣州的疫情並沒有很嚴重，按要求只需要「三天三檢」，但隨着時間過去和疫情變化，後來調整升級為「居家檢測3天＋4天健康監測」。

當時，因採訪需要，我需要轉入一間指定的酒店，雖然早已完成了「三檢」，按理應該是無風險人員，但酒店人員卻表示，不論來了上海多少天，「我們只看你的行程碼，你一旦入住，就必須按新的政策計算，也就是要3＋4」。由於我的行程碼仍然有「廣州市」標記，只好繼續住在原來的酒店。

現在出行已經不再需要任何碼了。在行程碼下線前，許多網民截圖這一歷史產物，留下一句「再也不見！」但它3年以來帶來的荒誕經歷和記憶，會留在人們心裏嗎？

文：尚東美