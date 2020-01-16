大灣區GBA新聞：粵建未來產業園 研飛行車基因醫療 全國首批試點之一 長遠灣區多四五個

明報記者 陳子凌

按照計劃，廣東省的未來產業科技園區由中山大學、廣州市政府、廣汽集團及廣藥集團為建設單位，通過項目的建設，推動大學、地方政府、領軍企業協同創新，完善以「學科+未來產業」為主導的基礎研究、技術攻克、成果產業化、科技金融及人才支撐的產業生態鏈，成為未來產業培育基地。

分別選址廣州大學城廣州國際生物島

所謂未來產業，目前尚未有明確的界定標準，國家中科院則認為是以滿足未來人類和社會發展新需求為目標，以新興技術創新為驅動力，旨在擴展人類認識空間、提升人類自身能力、推動社會可持續發展的產業。廣東省的生物醫藥與新型移動出行未來產業科技園將分為兩部分建設。其中未來汽車產業科技園區將落戶在廣州大學城，由廣州市番禺區及廣汽集團共建。未來汽車產業科技園區將利用大學城內智能網聯、新能源汽車產業集中的優勢，結合中山大學電子科學與技術、計算機科學與技術等學科，聚焦飛行汽車、高性能計算等方向。

未來生物醫藥產業科技園則選址於與廣州大學城一江之隔的廣州國際生物島，由中山大學、廣州高新技術開發區及廣藥集團共同建設。廣州國際生物島本身已是生物醫藥高端研發集聚區，按照計劃，園區會結合中山大學基礎醫學、臨牀醫學、藥學、生物醫學工程等學科，依托廣州國家實驗室等科技創新平台，聚焦基因診療、柔性電子醫療健康等方向發展。

目標2030建成深圳及珠海園區

根據廣東省的總體建設目標，到2025年廣州的未來產業科技園要成為機制先進、運行高效的全國示範園區；到2030年，未來產業科技園再衍生形成2至3個未來產業集群，包括建成未來產業科技園深圳及珠海園區；到2035年，在試點成功的基礎上，爭取於大灣區佈局4至5個未來產業科技園，實現「1+2+N」總體佈局，即一個廣州未來產業科技園，深圳及珠海兩個園區，以及其他重要節點城市N個分園區。