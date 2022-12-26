阿Mo四肢漸復知覺 父：暫可轉至特製輪椅

早前無回應經濟支援 「非適合時間」

李盛林昨日接受港台節目《舊日的足跡》訪問時表示，警方仍在調查事件。他在節目中被問到，事發後，演唱會主辦機構MakerVille母公司盈科拓展主席李澤楷曾探望阿Mo並提出經濟支援，當時自己無回應，他昨日解釋是因為當時並非適合時間，希望待事故調查報告出爐後再處理，又稱事後雙方沒再直接聯絡，但有間接溝通。

李盛林又憶述，事發初期不知嚴重程度，後來再看新聞報道，才知道「原來係一個咁重嘅物體跌咗落佢身上」；他說事後回看片段，感覺揪心和激動，形容「一秒前和一秒後，完全變了另一個仔，另一個世界」。

「一秒後另一世界」 感激醫護照料

李盛林透露，早前兒子情况較穩定，故他曾返加拿大處理事務。又指自己與家人移居加拿大30多年，為了兒子已決定與太太回流香港。他表示，非常感謝醫護人員對阿Mo的照顧，不僅在阿Mo生日時買蛋糕給他，轉病房時亦會為其開送別會，盼望阿Mo能夠「企起身郁得」，又指阿Mo非常努力復康，積極配合醫生指示。