單程證不涵單親戶 童：母無法工作「一份菜分兩餐」

疫下長分隔 八成家庭嚴重抑鬱

社協引述該會去年4月一項調查，當中訪問57名中港分隔單親家庭的兒童，發現近九成單親母親及逾三成兒童一日吃不夠3餐，七成兒童因無錢買電腦、上網數據或列印等，未能交功課或上堂。調查亦顯示，因長期分隔兩地，分別有逾80%母親及兒童嚴重抑鬱，社協指比例是一般人的6倍以上。

現時中四的慧晴住在元朗山邊的鐵皮屋，其母持雙程證來港，惟因疫情封關，無法返回內地做兼職，也因沒有身分證而不能在港工作，難以維持生計。慧晴無奈表示，她和媽媽現時只能「到山邊挖野菜熬湯喝」，一份蔬菜要分兩餐吃；又指因在港買肉較昂貴，現時「每兩星期才吃上一次肉」。

社協倡准單親母申請 留港自力更生

社協副主任施麗珊表示，中心現時接收300多個中港單親家庭個案，她估計本港總數至少有數千個，但現時每天批出的150個單程證配額並不包括中港分隔單親家庭，希望政府能按特殊情况酌情批准單親母親申請單程證或香港身分證，讓他們留港工作，自力更生。施又稱，若要讓他們一家團聚，應全面通關；即使只是逐步放寬，也期望能有固定名額給予急需回鄉探病、中港分隔的家庭優先申請。

（新冠疫情）